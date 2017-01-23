Герман Зверев вновь избран в Генеральный совет партии "Единая Россия"

На XVI съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия» избраны председатель партии, Высший совет и Генеральный совет. В состав Генерального совета «Единой России» вновь избран президент НКО «Ассоциация добытчиков минтая» Герман Зверев.

21 – 22 января 2017 года работал XVI съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия», на котором избраны руководящие органы партии. Председателем партии вновь избран председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, главой Высшего совета партии – Борис Грызлов. В соответствии с принципом ротации наполовину обновлён состав Генерального совета «Единой России»: из 170 членов Генсовета предыдущего созыва переизбраны только 70. При принятии решения о переизбрании члена Генерального совета учитывались его работа в период избирательной кампании в 2016 году, партийная активность и общественный авторитет кандидата.

Президент НКО «Ассоциация добытчиков минтая» Герман Зверев переизбран в новый состав Генерального совета «Единой России». Как заявил Герман Зверев, «мне поручено сосредоточиться на партийном контроле над подготавливаемыми нормативными правовыми актами в сфере распределения инвестиционных квот. У рыбацкого сообщества сохраняется немало вопросов к этим проектам. Депутаты фракции «Единой России» голосовали за внесение соответствующих изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», поэтому партии совсем небезразлично: насколько точно и правильно реализуется этот закон».

На XVI съезде «Единой России» Дмитрий Медведев заявил об основных принципах «экономики благосостояния», к которым отнёс, прежде всего, стабильность базовых экономических правил. Обсуждаемое резкое повышение налоговой нагрузки на предприятия рыбной отрасли также станет предметом деятельности для члена Генерального совета «Единой России», президента НКО «Ассоциация добытчиков минтая» Германа Зверева.