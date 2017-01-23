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В Приморье сгорели два частных дома

В Приморье сгорели два частных дома
В один из них собирались въехать жильцы
сегодня, 10:15
Происшествия | Приморский край
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Фото: mark2_che, dps_control

В минувшее воскресенье Приморье отметилось двумя серьёзными пожарами, сообщает РИА «Восток-Медиа». Оба инцидента произошли в частных домах.

Вечером 22 января в Приморском крае сгорели сразу два жилых дома. Так, в Уссурийске вспыхнул частный дом по адресу: Благовещенская, 21.  Пламя охватило веранду и крышу здания. О подробностях происшествия корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю. Информация о возгорании поступила к пожарным в половине девятого вечера. Машины огнеборцев подъехали к горящему зданию уже через десять минут. Через двадцать минут возгорание удалось локализовать, через полтора часа – полностью ликвидировать. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, а вот сам дом получил серьёзные повреждения. По информации очевидцев, причиной пожара стала зола, которую жильцы высыпали под веранду. Так это или нет, вскоре установят специалисты.

 

Ещё один пожар произошёл в посёлке Де-Фриз Надеждинского района. Там в половине десятого вечером загорелся пустой частный дом. Сигнал о возгорании в шестом доме на улице Ветеранов поступил на пульт пожарной охраны в 21:24. Спустя почти двадцать минут на место прибыли расчёты огнеборцев. За пять минут им удалось локализовать возгорание. На полное тушение пожара работникам МЧС потребовалось более пяти часов. Это связано с его большой площадью – в общей сложности огнём было охвачено 300 «квадратов». По словам очевидцев, сгоревший двухэтажный дом только недавно построили и хозяева собирались туда заезжать. Теперь же долгожданный переезд придётся отложить на неопределённое время.

 

В последнее время в Приморье то и дело происходят серьёзные пожары. Так, в конце прошлой недели во Владивостоке, на улице Талалихина, сгорел деревянный жилой дом.  Ещё один пожар произошёл в пригороде Владивостока. Тогда в огне пострадал один из его жильцов. 17 января во Владивостоке загорелись две квартиры в доме № 133/4 на проспекте Красного Знамени. Ещё один инцидент случился в заброшенном роддоме на улице Пушкинской.

 
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