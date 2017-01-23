Житель Владивостока поплатился за желание работать за границей

Он потерял деньги и не смог уехать из России

Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о мошенничестве. Один житель приморской столицы попытался обмануть другого, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

Следователи отдела полиции № 3 Первореченского района УМВД России по городу Владивостоку закончили расследование уголовного дела по обвинению жителя краевого центра в мошенничестве.

Как установили в ходе расследования, потерпевший прочитал объявление в Интернете. Его автор предлагал помощь в трудоустройстве за рубежом, в частности, в Республике Корея. Мошенник взял с молодого человека предоплату в размере 24 тысяч рублей для оформления билета на самолёт и номера в гостинице. Он также пообещал быстро подготовить нужные документы и перезвонить. Однако, получив деньги, перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали 21-летнего владивостокца. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса РФ в данный момент завершено. Дальнейшим рассмотрением займётся суд.