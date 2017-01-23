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Участники съезда ЕР, включая приморцев, определили приоритеты

Участники съезда ЕР, включая приморцев, определили приоритеты
Политика заботы о каждом человеке поставлена во главу угла
сегодня, 10:39
Политика | Приморский край
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Фото: er.ru

Приморская делегация приняла участие в работе семи дискуссионных площадок, организованных в первый день проведения XVI съезда «Единой России» в Москве. Партийцы подвели предварительные итоги реализации предвыборной программы ЕР и определили приоритетные направления своей деятельности на ближайшие годы.

Одним из таких направлений должна стать забота о здоровье граждан, отметил секретарь Приморского регионального отделения «Единой России» Валентин Шуматов, комментируя содержание площадки «Здоровое будущее». Экспертом на ней выступила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«В своём докладе министр акцентировала внимание на нескольких чрезвычайно важных вопросах. Это, прежде всего, первичное медицинское звено, оказание помощи на селе, раннее выявление злокачественных заболеваний. Необходимо решать также проблему обеспечения кадрами. Для Приморья чрезвычайно важный вопрос – развитие санавиации. Территория нашего края велика, мы должны обеспечить доступность медицинских услуг для каждого жителя региона», – сказал Шуматов и отметил, что требуется профинансировать и программы по охране здоровья детей.

Он подчеркнул, что в Приморском крае реализуется ряд партийных проектов, направленных на сохранение детских жизней (например, «Право на жизнь»), а также профилактику заболеваний, прививающую подрастающему поколению здоровый образ жизни («Дворовый тренер»). В 2017-м планируется взять на вооружение опыт других регионов по реализации партийного проекта «Реконструкция сельских школьных спортзалов».

Говоря о повестке дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояние», председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик заметил, что она отражает основные направления партийной предвыборной программы.

«Наша основная цель  – повышение уровня жизни граждан и конкурентоспособности государства. На площадке рассматривались практические вопросы реализации этой цели – через налоговую, бюджетную политику. К дискуссии привлекались люди, которые определяют эту политику: министр Антон Силуанов, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, руководители Федеральной налоговой службы и Торгово-промышленной палаты. Обсуждалось, что налоговая нагрузка должна стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, а не служить ему непреодолимым препятствием», – сказал Ролик.

Он напомнил, что многие постулаты партийной программы уже реализуются Законодательным собранием Приморского края. В конце декабря краевой парламент принял бюджет, обеспечив ему социальную направленность, а также создал условия для эффективного исполнения трёх федеральных законов: о территориях опережающего развития, свободном порте Владивосток, дальневосточном гектаре.

Социальная политика – один из разделов программы партии «Единая Россия», с которой она шла на выборы в Госдуму в 2016 году, заявила участник дискуссионной площадки с одноимённым названием, спикер думы города Владивостока Елена Новицкая.

«В 2012 году партия шла на городские выборы с программой «Комфортный город», которая успешно реализуется во Владивостоке. Нельзя сказать, что абсолютно все проблемы решены, но сделано много. Мы продолжим свою работу с учётом тех ориентиров, которые были даны сегодня в ходе дискуссии. Это и создание новых рабочих мест, и соблюдение социальных гарантий, и дополнительная поддержка социально незащищённых граждан», – сообщила Новицкая.

Она уточнила, что если говорить о городе Владивостоке, то больше 55 % его бюджета направлено на реализацию именно социальных программ. «Социальная политика – это политика заботы о каждом человеке. Именно этой политики мы будем придерживаться», – сказала председатель гордумы.

 
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