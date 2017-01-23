В начале марта во Владивосток приедет "Хлеб"

До этого группа выступит в Хабаровске

Группа «Хлеб» приедет в Приморье в рамках своего концертного тура. Пускать на концерт будут зрителей, которым уже исполнилось 12 лет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Авторы песен «Чай, сахар» и «Камерун» выступят во Владивостоке в преддверии Международного женского дня. 5 марта в America Club заявлен концерт группы «Хлеб» в рамках тура #РоссииНуженХЛЕБ.

«Хлеб» образовали популярные видеоблогеры и продюсеры сериалов Александр Шулико, Денис Кукояка и Кирилл Трифонов. «В то время набирало популярность такое направление в рэпе, как трэп. Эти парни в клипах выглядели очень круто, а мы всегда хотели быть крутыми и носить чёрные кроссовочки», — рассказали участники. В 2013 году вышел их дебютный альбом «Чёрный», а осенью 2016 - «Белый».

Начало концерта во Владивостоке намечено на 20:00. Цена входного билета начинается от 1000 рублей. VIP-вход обойдётся гостям в 2000. Также для гостей установлено ограничение по возрасту 12+.

В рамках тура группа также посетит Ярославль, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Благовещенск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Челябинск, Омск, другие российские города.