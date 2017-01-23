Представители Приморского края вошли в Генсовет "Единой России"

Делегаты XVI съезда «Единой России» избрали председателем партии Дмитрия Медведева и утвердили новый состав Генерального совета. От Приморского края в него вошли депутат Государственной думы Виктор Пинский, секретарь местного отделения партии, глава Хорольского района Алексей Губайдуллин и президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев.

Партийцы утвердили кандидатуры тайным голосованием 22 января на пленарном заседании «Единой России» в выставочном комплексе ВДНХ в Москве.

После закрытия съезда прошло первое совещание Генсовета в его новом составе, на котором партийцы избрали президиум Генсовета и секретаря. Им стал Сергей Неверов, сохранивший таким образом за собой пост секретаря.

Как отметил по итогам съезда вошедший в президиум Виктор Пинский, партийный форум прошёл на высоком организационном уровне. Генсовет обновился на 30 %, ещё большие изменения претерпел президиум.

«Из 27 членов в президиуме 13 новых человек, – сообщил Виктор Пинский. – Выбраны четыре заместителя секретаря партии – Ольга Баталина, Евгений Ревенко, Виктор Селиверстов и Сергей Железняк. Каждый из них будет заниматься своим направлением. Баталина – проектами, Ревенко – идеологией и отвечать за работу со СМИ, Селиверстов будет заниматься региональной политикой, Железняк избран замом по международным делам».

XVI съезд «Единой России» состоялся 21 – 22 января в Москве. В его работе приняла участие делегация от Приморского края, а также депутаты-единороссы Сергей Сопчук, Владимир Новиков, Виктория Николаева, Виктор Пинский и сенатор Людмила Талабаева, представляющие в российском парламенте Приморье.







