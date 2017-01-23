Сразу несколько рейсов прибывают во Владивосток с задержкой

С длительной задержкой в Приморье прибудет рейс из Китая. Кроме этого, изменения заявлены на маршрутах Владивосток – Новосибирск и Москва – Владивосток, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 23 января, в международном аэропорту Владивостока задерживаются несколько рейсов. Согласно табло, пассажирам, вылетающим в Новосибирск в 8:50 авиакомпанией S7 Airlines, придётся ждать отправления до 9:25. Это связано с задержкой рейса Новосибирск-Владивосток, который приземлился в Приморье на 40 минут позже запланированного – в 8:27.

Также на два часа позже во Владивосток прибудут самолёты S7-506 и SU-3585 авиакомпаний S7 Airlines и «Аэрофлот» из Пекина. По новому расписанию пассажиры приземлятся лишь в 11:00.

Кроме того, вновь задерживается один из московских рейсов. Прибытие воздушного судна из Шереметьево SU-1702 отложено на 45 минут – до 13:05. Все остальные рейсы выполняются по расписанию.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что на прошлой неделе из-за неблагоприятных погодных условий в столице самолёты во Владивосток отправлялись с задержкой. Так, 16 января, по информации СМИ, в аэропортах Москвы отменили более 30 рейсов.