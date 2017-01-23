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вчера, 10:40
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вчера, 11:35
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Сегодня в Приморье температура опустится до 20 градусов мороза

Сегодня в Приморье температура опустится до 20 градусов мороза
В крае также ожидается сильный северный ветер
25 минут назад
Погода | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Новая рабочая неделя начнётся в Приморском крае без осадков, однако, с сильным ветром. Во всех районах температура воздуха сильно понизится ближе к ночи, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 23 января, в Приморье ожидается переменная облачность,  преимущественно без осадков. Синоптики «Примгидромета» прогнозируют умеренный северный и северо-западный ветер, который может усилиться в прибрежных районах. Температура воздуха по краю будет колебаться от - 5 до -20°C.

Во Владивостоке также осадков не ожидается. Столбик термометра будет держаться на отметке - 12...- 14 °C. К ночи в столице Приморья похолодает до -20 °C.

За многолетний период наблюдений с 1917 года погода 23 января была холодной. Минимальная температура воздуха − 25,9 °С отмечалась в 1922 году. Максимальную температуру +1,9 °С синоптики зарегистрировали в 2009 году. За весь период снег фиксировали в 22 случаях, метель — в 9, позёмок — в 5 и туман — в 3 случаях. Самое большое количество осадков за сутки (7 миллиметров) выпало в 2009 году. 

 
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