Сегодня в Приморье температура опустится до 20 градусов мороза

Новая рабочая неделя начнётся в Приморском крае без осадков, однако, с сильным ветром. Во всех районах температура воздуха сильно понизится ближе к ночи, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 23 января, в Приморье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики «Примгидромета» прогнозируют умеренный северный и северо-западный ветер, который может усилиться в прибрежных районах. Температура воздуха по краю будет колебаться от - 5 до -20°C.

Во Владивостоке также осадков не ожидается. Столбик термометра будет держаться на отметке - 12...- 14 °C. К ночи в столице Приморья похолодает до -20 °C.

За многолетний период наблюдений с 1917 года погода 23 января была холодной. Минимальная температура воздуха − 25,9 °С отмечалась в 1922 году. Максимальную температуру +1,9 °С синоптики зарегистрировали в 2009 году. За весь период снег фиксировали в 22 случаях, метель — в 9, позёмок — в 5 и туман — в 3 случаях. Самое большое количество осадков за сутки (7 миллиметров) выпало в 2009 году.