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Владимир Миклушевский вручил награды приморцам по итогам года

Владимир Миклушевский вручил награды приморцам по итогам года
Среди отмеченных – спасатели, производственники, многодетные родители
сегодня, 18:39
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Сегодня в администрации Приморского края состоялось торжественное собрание, посвящённое итогам уходящего года. На нём губернатор края вручил федеральные и региональные награды приморцам, чьи заслуги в 2016 году оказались особенно значимы для общества.

Благодарности главы региона получили спасатели и руководители муниципалитетов, принимавшие активное участие в ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок», - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Чугуевского муниципального района Главного управления МЧС России по Приморскому краю Борис Ковалёв, специалист департамента гражданской защиты населения Екатерина Леоненко, начальник краевой поисково-спасательной службы Александр Мартынов, начальник поисково-спасательного подразделения Андрей Остапенко, глава Дальнереченского городского округа Александр Павлов, пожарный Сергей Рябцев, водитель Сергей Шибких.

Специальных наград удостоились производственники, чьи предприятия добились больших успехов в исполнении госзаказов. Орденом Дружбы награждён заместитель начальника цеха Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» Николай Хабенков. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён мастер участка Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» Юрий Алейник. Почётное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено заместителю главного технолога Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» Василию Средних, «Заслуженный металлург РФ» – литейщику сплавов и металлов Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» Сергею Рудовскому, «Заслуженный лётчик-испытатель РФ» – Владимиру Утве, «Заслуженный метеоролог РФ» – начальнику метеорологической станции «Рощино» Вере Жуковой.

За заслуги в развитии здравоохранения и оказание квалифицированной помощи почётной грамотой президента России Владимира Путина награждена заведующая краевой детской консультативной поликлиники Татьяна Васильева. Новоиспечённому руководителю департамента культуры Приморья и основателю регионального движения КВН Сергею Матлину объявлена благодарность президента РФ.

Помимо этого, Владимир Миклушевский вручил региональные награды – два почётных знака I степени «Родительская доблесть» многодетным семьям Родниных и Юдицких. Обе супружеские пары воспитывают по 14 детей. Знаком отличия «Морская звезда» награждён директор Находкинской базы активного морского рыболовства Анатолий Курилович, знаком отличия «Приморье. За заслуги» – руководитель Роспотребнадзора по Приморью Дмитрий Маслов.


 
 
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Комментарии
  • 3авидонов   (сегодня, 18:59 )

    Ну вот кому нужна почётная грамота? Какой от неё прок, она тем более глянцевая. По поллимона дерева получают, а с другими рассчитываются грамотами и волшебным словом "спасибо". Ну аферисты!

  • Gripp  (полчаса назад)

    Маслов Маслофф масло на пенсию поди. . . Пусть дальше. Допьёт что ему осталось



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