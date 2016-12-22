Приморцы застыли в Mannequin Challenge, убирая лёд

В Приморье продолжают снимать Mannequin Challenge. Новое видео посвящено нечищеным дорогам и ледяной корке на тротуаре, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Активисты из города Находки Приморского края приняли участие в Mannequin Challenge. Они замерли во время уборки застывшего льда. Как рассказала корреспонденту редакции руководитель команды «Я делаю город лучше» Татьяна Белоногова, именно так участники постарались привлечь внимание управляющих компаний к проблеме заледеневших тротуаров. «На участке работали 7 человек. Нам пришлось разбить застывший за несколько недель лёд», - пояснила руководитель.

Видео опубликовано Делаю Город Лучше (@delaygorodluch) Дек 21 2016 в 2:46 PST

Она также добавила: команда собиралась уже несколько раз для того, чтобы расчистить снег в различных районах Находки. Организация «Я делаю город лучше» существует всего 6 месяцев. Летом активисты успели очистить от мусора несколько пляжей, скверов и детских площадок. Кроме этого, для детей города организация с помощью рыболовных сетей поставила несколько футбольных ворот.

Ранее в Mannequin Challenge приняли участие и другие организации Приморья. Первыми оказались сотрудники МВД. Полицейские поставили рабочий процесс на паузу – замерли с важными документами и во время телефонных разговоров. После них «горячее» видео сняла группа поддержки приморского хоккейного клуба «Адмиралочки». Самый бедный Mannequin Challenge получился у приморского футбольного клуба «Луч-Энергия». На видео парни замерли с пустыми кошельками, «дошираком», чеками. Так игроки не только поддержали модное веяние, но и акцентировали внимание на том, что им не выплачивают зарплату.