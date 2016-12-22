"Веснушка" и "Боярышник": какой суррогат пьют приморские алкоголики

Найти суррогатный спирт и высокоградусные «лосьоны» в Приморье – не такая уж большая проблема. Однако речи о массовом употреблении подобной продукции не идёт. Возможно, именно поэтому регион не захлестнула «антибоярышниковая» кампания, которая развернулась во многих городах России. Какие «настойки» употребляют местные любители выпить и насколько распространены данные пристрастия среди приморцев, разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Одной из главных общероссийских новостных тем в последние дни стала трагедия в Иркутской области, где произошло массовое отравление метиловым спиртом. За пять дней там средством для мытья ванн «Боярышник» отравилось более сотни человек, 58 погибли. По всей России начались «антибоярышниковые» рейды, силовикам постоянно отчитываются об изъятой продукции. До Приморья эта волна пока не докатилась. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе приморского управления МВД, никаких усиленных рейдов из-за иркутского инцидента в крае не проводится. «Проверки идут круглый год. В рамках данного инцидента нам никаких указаний не поступало, работа идёт в штатном режиме», - рассказала сотрудница ведомства. Никакую информацию о подобных мероприятиях не публиковало и краевое управление Роспотребнадзора.

Коктейль из боярышника и ламинарии

Чем предпочитают «травиться» приморские алкоголики? Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» заведующий центром острых отравлений «тысячекоечной» больницы Андрей Чернобровин, практически все случаи «застольной» интоксикации в городе происходят при употреблении обычного магазинного алкоголя. «В большинстве случаев люди травятся водкой или коньяком из магазина. Просто они пьют в чрезмерно больших количествах. Бывают даже смертельные случаи. Конечно, случаи отравления поддельным алкоголем есть. Редко бывает так, что в заводской алкоголь попадают какие-то технические жидкости. Но процент таких ситуаций очень мал», - отметил собеседник.

Каких-то распространённых заменителей алкоголя – лосьонов или моющих средств с содержанием спирта – в Приморье, по словам врача, нет. Конечно, любителей подобных «коктейлей» в крае хватает, и пьют они всё, что горит. Но повального увлечения одним брендом – как в случае с «Боярышником» – у приморских алкоголиков нет. Ещё несколько лет назад в ходу был «Пушистик» - моющее средство с содержанием технического спирта. С ним, однако, серьёзно боролись, и, по всей видимости, приморцам с «горящими трубами» пришлось искать замену.





По словам заведующего отделением неотложной наркологической помощи приморского наркодиспансера Владимира Сомовича, ассортимент суррогатов за последние годы не сильно изменился. «Это какие-то технические жидкости, моющие средства, косметические лосьоны, медицинские настойки с содержанием спирта. Употребляют всё, что продаётся – так было всегда. Часть подобной продукции можно купить в аптеке. Я сам видел, как подростки пытались купить спиртовые настойки боярышника и ламинарии – такой своеобразный коктейль», - рассказал специалист.

Он также пояснил, что зачастую употребление суррогата приводит не к отравлениям, а к весьма серьёзным травмам – например, разрыву слизистой оболочки желудка. Это происходит при употреблении жидкостей с высоким содержанием спирта – например, 50, 60 и более градусов.

На «Веснушку» спроса нет

Даже при беглом поиске можно понять, что подозрительной спиртосодержащей продукции в Приморье хватает. Речь идёт, прежде всего, о косметических средствах «двойного назначения». Подобную продукцию можно легко отыскать на рекламных сайтах. Одним из самых распространённых товаров в этой категории являются лосьон "Веснушка", которыми, по заверениям производителя, можно легко избавиться от оранжевых точек на лице. Состав чудо-средства интересен: 75 % спирт и лимонная кислота. То есть лосьон может избавить не только от веснушек, но и от похмелья. «Веснушку» можно найти на сайте объявлений «Фарпост»: там размещали объявления оптовые поставщики лосьона.







Вот что пишет о товаре сам продавец: «Продажа от 10 коробок (в коробке 60 штук). Документы. Продажа 24 часа в сутки. Нет ограничений по реализации, продавать можно от продуктового магазина до магазина бытовой химии и аптеки. Продажа не требует специальных медицинских или алкогольных разрешений и лицензий».







Также на приморских сайтах объявлений можно найти 75-градусный косметический лосьон «Боярышник». Стоит отметить, что большинство из этих объявлений потеряли актуальность буквально в начале этого месяца и сейчас числятся как «устаревшие».







Некоторые производители подобной продукции пошли ещё дальше: под видом лосьонов они предлагают спирт с витаминами.







Корреспондент РИА «Восток-Медиа» попытался связаться с владельцами одного из сайтов, предлагающих подобную продукцию, – неким торговым домом «Сфера-Фарм». В их ассортименте есть, в том числе, «Пищевая добавка-ароматизатор «Пшеничная» крепостью 40 %. Состоит она из этилового спита и «кондитерского ароматизатора». Какому блюду нужно придавать аромат водки – не совсем понятно. По указанному на сайте номеру корреспонденту ответил молодой человек, который рассказал - данной продукцией торговый дом никогда не торговал. «Эти товары мы не предлагаем где-то с июля. Но вообще, их никто не продавал и не завозил в Приморье, мы не занимались реализацией. Нашей задачей было изучить потребительский рынок. Как оказалось, спроса на подобную продукцию в крае нет, и больше мы этим не занимаемся», - рассказал он. Интересно, что вскоре после данного разговора сайт компании «Сфера-Фарм» прекратил существование и доступен теперь только в кэше «Гугла».

Пить будут всегда

Впрочем, специалисты уверяют: никакого всплеска употребления суррогатов (как и алкоголя в принципе) в Приморье нет. По словам Владимира Сомовича, уровень потребления алкоголя в регионе находится на прежнем уровне. «Кардинально ничего не поменялось. На самом деле потребители подобных жидкостей будут всегда. Причина очевидна – человеку не важно, что пить, какого это качества. Главное, чтобы «брало». И если он за те же деньги получит больше спирта, пусть даже технического, он будет приобретать опасную для здоровья продукцию. Здесь важен подход к проблеме», - пояснил он. Владимир Сомович рассказал, что в решении проблемы зависимых людей – алкоголиков и наркоманов – есть две полярные позиции. Первая – «их всех нужно вылечить», которая распространена в России. Вторая – «нужно снизить вред для общества», которая существует в ряде западных стран. Если говорить о наркомании – это раздача презервативов и шприцов, группировка зависимых в одном районе города. «Наркоманов считают кончеными людьми. Если они захотят вылечиться – пожалуйста, но до тех пор государство старается сделать так, чтобы их существование проходило как можно менее болезненно для общества, чтобы они не мешали людям, не шли на преступления. Мне кажется, элементов подобной практики нам не хватает», - рассказал он.





Между тем в соседнем Хабаровском крае уже начались мероприятия по поиску того самого «Боярышника» и прочей подозрительной продукции с высокими «оборотами». РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что жидкость-убийцу из Иркутской области там не нашли. Однако специалисты выявили другие марки предметов торговли так называемого двойного назначения.