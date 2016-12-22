Во Владивостоке устроят скетч-шоу 18+

Задолго до самого юмористического месяца в году стало известно о планах известных кавээнщиков снова посетить Владивосток. После 1 апреля в краевую столицу приедут актёры комедийного скетч-шоу «Однажды в России».

Организаторы выступления рассказали РИА «Восток-Медиа», что оно запланировано на 23 апреля в концертном зале Fesco Hall. Начало в 19 часов.

В проекте «Однажды в России» на телеканале ТНТ принимают участие Ольга Картункова, Михаил Стогниенко, Азамат Мусагалиев, Тимур Тания, Катя Моргунова, Ирина Чеснокова, Илья Ласточкин, Александр Пашенчук.

Некоторые из них в составе своих команд приезжали во Владивосток в сентябре, на розыгрыш Летнего кубка КВН в «Фетисов-Арене». Позже, в ноябре, команда «ГородЪ ПятигорскЪ» вернулась и выступила на сцене Fesco Hall.

Про скетч-шоу «Однажды в России» Картункова говорит: «Мы любим его за то, что здесь всё по-настоящему. У нас нет ничего искусственного, всё реальное: еда настоящая, стулья настоящие, бумага настоящая, даже ксивы настоящие, с фотографиями и подписями. Если события скетча развиваются в лесу, то это будет действительно лес. Из таких декораций и уходить никуда не хочется».

Стоимость билетов на выступление 23 апреля составляет от двух до шести тысяч рублей. При этом вход разрешён только зрителям категории 18+. Информацию можно уточнить по телефонам: (423) 200-20-29, 272-00-00.



