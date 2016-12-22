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Приморских доноров встретят Дед Мороз и Снегурочка

Приморских доноров встретят Дед Мороз и Снегурочка
Ежегодная федеральная акция намечена во Владивостоке на пятницу
сегодня, 15:54
Общество | Приморский край
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Фото: misanec.ru

Завтра в краевой станции переливания крови на улице Октябрьской Дед Мороз и Снегурочка поздравят приморских доноров. Праздничная встреча станет частью федеральной акции «С Новым годом, служба крови!».

Как сообщили сотрудники департамента здравоохранения, в холле доноров будут приветствовать волонтёры  Молодёжного ресурсного центра Владивостока, наряженные в костюмы новогодних героев. Акция «С Новым годом, служба крови!» проходит в стенах краевой станции переливания крови уже несколько лет подряд. Как отметила главный врач службы Ольга Горева, благодаря волонтёрам предновогодняя сдача крови проходит довольно весело.  Донорам дарят сладкие подарки.

По словам сотрудников краевой станции переливания крови, в последние два года донорское движение в Приморье становится всё активнее. В крае нет недостатка в запасах крови и её компонентов, хотя их никогда не бывает много. Особенно востребована кровь доноров в лечебных учреждениях  края на праздниках, если приходится выполнять сложные и экстренные операции, в том числе принимать роды.

Донором может стать любой человек в возрасте от 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Перед процедурой все желающие проходят медосмотр и сдают каплю крови на анализ. Понадобится также паспорт.

В день сдачи, а также накануне нельзя есть жирную, жареную, острую и копчёную пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты. Такие рекомендации дают врачи. Недопустимо для донора и принимать алкоголь накануне визита на станцию переливания. Под запретом и лекарства, содержащие аспирин и анальгин. Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донору положен горячий чай. 

 
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Комментарии
  • 3авидонов  (сегодня, 17:16 )

    Я раз 15 кровь (по дурости) сдавал, последний раз даже чуть сознание не потерял. А что Я получил взамен? Шиш! Ещё сказав - " мужики пошли -даже женщины здоровее". Пускай теперь Снегурочка кровь сдаёт!

  • 3авидонов   (сегодня, 19:02 )

    Не хило модераторша переиначила мой пост, вся красота потерялась.



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