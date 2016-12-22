Приморцам рассказали, как правильно пить в Новый год

Жителям Приморского края рассказали, как правильно вести себя за новогодним столом, чтобы не оказаться «лицом в салате» к концу вечера. Кроме всего прочего, алкоголь может серьёзно повредить здоровью, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморские врачи посоветовали гражданам выбрать один вид алкоголя на Новый год и не мешать спиртное во время праздника. По их мнению, это поможет жителям края не стать жертвой алкогольного отравления. Кроме этого, под запретом – алкоголь в сочетании со сладкими соками и газировками.

«Застолье – один из главных элементов празднования Нового года. В частности, в России к нему готовятся заранее, подготавливают много блюд и, естественно, различные напитки. Часто люди начинают с шампанского, заканчивают водкой и вновь возвращаются к шампанскому. Такое даже здоровый организм не всегда выдерживает. Лучше выбрать что-то одно, и если вы пьёте белое вино – не пить после него красное», - поделилась врач КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» Галина Халиман.

Кроме этого, медики просят не забывать о приёме пищи до основного застолья. По их словам, это поможет не опьянеть быстро и не объесться. Также приморцам советуют делать паузы между тостами, поддерживать беседу и растягивать время между приёмом алкоголя. Такие способы помогут гражданам не перебрать.

Однако врачи подчёркивают, что в любом количестве алкоголь очень опасен для здоровья. «Даже те дозы, которые приняты как норма Всемирной организацией здравоохранения, уже негативно действуют на здоровье. Риск цирроза печени увеличивается в два раза, развиваются заболевания поджелудочной железы, от большого количества выпитого начинают отмирать клетки мозга», - объяснила медик. В том случае, если во время застолья не удалось удержаться от того, чтобы выпить лишнего и на следующее утро человек чувствует себя очень плохо, приморцам советуют обращаться за помощью к врачам. Слабый похмельный синдром смогут вылечить сон, большое количество воды и активированный уголь.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю рассказали, что нужно делать, чтобы предотвратить пищевое отравление во время праздников. Главными причинами острых кишечных заболеваний и пищевых отравлений являются нарушение технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены в процессе приготовления блюд.