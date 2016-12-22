В сёлах Приморья построят ещё 9 точек общественного выхода в Интернет

Масштабный проект устранения цифрового неравенства в сёлах Приморья продвигается не так быстро, как изначально планировали власти и операторы связи. Так, по плану, о котором РИА «Восток-Медиа» рассказывало в 2015 году, к концу нынешнего года в крае должно было появиться более 120 точек доступа к беспроводному Интернету. Предполагалось задействовать разные способы организации таких точек: существующие линии связи, новые оптоволоконные линии и спутниковые каналы.

Фактически же в 2015 году в Приморье были построены и сданы в эксплуатацию 23 точки Wi-Fi, в 2016 – 11, а в 2017-м планируют построить ещё 9. Как сообщил директор департамента информатизации и телекоммуникаций Илья Красильников, остальные точки доступа построят до конца 2018 года.

Жители населённых пунктов, где установлены точки доступа в Интернет, могут заключить договор с оператором о проведении кабеля к своему дому. Если несколько домов объединятся для договора, сумма подключения для каждого окажется гораздо ниже, чем по отдельности.

Соглашение о сотрудничестве между администрацией Приморского края и компанией «Ростелеком» было подписано первыми лицами края и компании на втором Восточном экономическом форуме. Инвестиционная программа «Ростелекома» предполагает развитие и расширение зоны широкополосного доступа в Интернет и цифрового телевидения по технологии IPTV для пользователей, проживающих в пунктах с населением свыше 500 человек.