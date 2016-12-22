В Приморье продолжают отменять междугородние автобусные рейсы

Циклон внёс значительные изменения в транспортное сообщение по Приморскому краю. Автовокзал во Владивостоке продолжает отменять рейсы на внутренних маршрутах, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во второй половине дня владивостокский автовокзал отменил ещё ряд маршрутов. Так, временно не будут ходить рейсы в Большой Камень, запланированные на 15:55, 17:00 и 19:35. Однако в расписании всё ещё заявлен автобус, отправляющийся в данный населённый пункт в 18:50. Отменены и рейсы до Находки в 17:30, 18:40 и 19:10. Места остались лишь на рейсы, отправляющиеся в 16:20, 16:55 и 19:50.

В посёлок Заводской не отправятся автобусы, запланированные на 15:20 и 17:30, туда пассажиры смогут уехать в 18:30. Также к списку отменённых рейсов добавились маршруты до Артёма, Уссурийска, Арсеньева и посёлка Славянка.

Кроме этого, до улучшения погодных условий не будет авиаперелётов до Кавалерово и Дальнереченска. В пресс-службе международного аэропорта Владивосток корреспонденту редакции рассказали, что из-за снегопада отменили только внутренние рейсы – все остальные самолёты прибывают в воздушный порт по расписанию. Нет задержек и на табло вылета. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

С утра из-за погодных условий с владивостокского автовокзала не вышли на маршрут автобусы в Терней, Славянку, Хороль, Арсеньев, Зарубино, Преображение и Дальнереченск. Также был отменён и авиарейс до Преображения.