Губернатор Миклушевский: Сергей Сидоренко совершил мужской поступок

Сергей Сидоренко с сегодняшнего дня не имеет отношения к исполнительной власти Приморского края. Губернатор Владимир Миклушевский принял отставку своего зама, в отношении которого проходят следственные действия. Вице-губернатор находится под домашним арестом, информирует РИА «Восток-Медиа».

Владимир Миклушевский принял заявление об отставке от своего подчинённого Сергея Сидоренко. Об этом глава региона сообщил сегодня, 22 декабря, во время подготовки телевизионной передачи «События года» на «Общественном телевидении Приморья» (программа выйдет в эфир 28 декабря).

Губернатор при этом отметил: пока следственные мероприятия не завершены, нельзя «вешать на человека ярлыки».

«Сказать, что человек виновен, может только суд, но он пока не состоялся, давайте не торопить события. В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок – передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег. Я его подписал», – сообщил Владимир Миклушевский.

Губернатор загадочно добавил, что любой человек, независимо от должности, социального положения, статуса, когда планирует что-то украсть, будет подвергнут преследованию – уголовному или административному.

«Это позиция президента России Владимира Путина, и я её разделяю. Порядочность и компетентность – это два основных принципа, которых должны придерживаться члены моей команды. Те, у кого иное отношение к работе, уходят по-хорошему или по-плохому», – прокомментировал Миклушевский.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», 21 декабря Фрунзенский районный суд выбрал для Сергея Сидоренко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Чуть позже стало известно, что вице-губернатор, курирующий сельское хозяйство, является подозреваемым по двум статьям Уголовного кодекса – покушении на совершение преступления, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Вечером в среду Владимир Миклушевский впервые прокомментировал ситуацию вокруг своего зама и одновременно заявил об отставке директора департамента земельных отношений АПК Натальи Соколовой.