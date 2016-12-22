Мэрия: погода во Владивостоке будет ещё хуже

В 13 часов пресс-служба администрации Владивостока опубликовала ещё одно предупреждение для горожан. Основываясь на рекомендациях синоптиков, власти сообщают о грядущем ухудшении и без того неспокойной погоды.

«Утром 22 декабря начался небольшой снег, который резко увеличится во второй половине дня, затем начнётся метель, на дорогах будет образовываться снежный накат, проявятся гололёдные явления. Похолодает, скорость северного и северо-восточного ветра при этом будет равна 18-20 метрам в секунду, порывами до штормового. Водителям всех транспортных средств следует повысить внимание, соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию между автомобилями», - говорится в сообщении городской администрации.





Непогода охватила не только южную часть, но и другие территории Приморья. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», интенсивные снегопады сохранятся и предстоящей ночью 23 декабря. Сегодня главный синоптик региона Борис Кубай рекомендовал работодателям после обеда отпустить подчинённых домой. Мэрия Владивостока поддерживает это предложение и дополняет его: руководителям предприятий всех видов собственности рекомендовано организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей.

Кроме того, управляющие компании, ТСЖ и другие организации должны оперативно убирать снег и лёд на подведомственных территориях.

Сообщения обо всех нарушениях в работе городского хозяйства принимает дежурный диспетчер ЕДДС Владивостока по телефону: (423) 222-23-33.

По прогнозам синоптиков, погода улучшится на выходных: она будет солнечной, но достаточно холодной. Следующий снегопад ожидается в понедельник, 26 декабря.



