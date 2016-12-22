Дети, которые не ходят в сады, получат подарки от губернатора Приморья

Наборы конфет закупили абсолютно для всех малышей от трёх до семи лет

В Приморье уже заготовили новогодние сладкие подарки для малышей – наборы конфет «от губернатора» получат абсолютно все дети в возрасте от 3 до 7 лет и все ученики начальной школы. Тем, кто посещает детские сады, подарки раздадут на утренниках, а родители тех ребят, которые по каким-либо причинам не ходят в садик, могут получить подарок в отделах соцзащиты. Сегодня краевая пресс-служба напомнила адреса и телефоны территориальных отделов департамента труда и социального развития.

Подарки приобрели для 194 219 детей. На покупку сладостей для детей из бюджета Приморья выделили 34 миллиона рублей.

Кроме малышей и учеников начальных классов, сладости получат воспитанники краевых и государственных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья. Подарки полагаются и всем, кто находится в реабилитационных центрах и больницах и кому ещё нет 18 лет.

Специалисты департамента труда и соцразвития напомнили родителям, что, отправляясь за детскими подарками в отделы соцзащиты, необходимо захватить с собой паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.

Более 1 200 маленьких приморцев получат губернаторские подарки на новогодней ёлке, которая пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра 27 декабря.