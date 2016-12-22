Из-за снега въезд во Владивосток стал практически невозможен

Сегодня четверг, 22 декабря 2016 года, 22:58
Суд дал условный срок главе Охотского района и сразу амнистировал
Суд дал условный срок главе Охотского района и сразу амнистировал
Вячеслав Шпорт намерен спасти "Дальспецстрой"
Вячеслав Шпорт намерен спасти "Дальспецстрой"
"Веснушка" и "Боярышник": какой суррогат пьют приморские алкоголики
"Веснушка" и "Боярышник": какой суррогат пьют приморские алкоголики
Приморцы застыли в Mannequin Challenge, убирая лёд
Приморцы застыли в Mannequin Challenge, убирая лёд
Администрация Хабаровска не против появления аквапарка в городе
Администрация Хабаровска не против появления аквапарка в городе
Регионы:


Популярное
сегодня, 13:55
Мэрия: погода во Владивостоке будет ещё хуже
сегодня, 12:39
Кубай предложил отпустить жителей Владивостока с работы домой
сегодня, 07:05
Штормовое предупреждение в Приморье: метели, порывистый ветер и снег
сегодня, 14:28
Губернатор Миклушевский: Сергей Сидоренко совершил мужской поступок
сегодня, 10:20
Из-за метели в Приморье отменили часть междугородних автобусных рейсов
сегодня, 15:40
Циклон во Владивостоке: пробки, метель и сбивающий с ног ветер
сегодня, 11:07
Таксисты Владивостока взвинтили цены
сегодня, 10:23
Компания владивостокского депутата лишила горожан детской площадки
сегодня, 17:10
"Веснушка" и "Боярышник": какой суррогат пьют приморские алкоголики
сегодня, 15:47
Владимир Курилов: назвать ДВФУ именем Карлова – достойное предложение

Обсуждаемое
сегодня, 15:47
12

Владимир Курилов: назвать ДВФУ именем Карлова – достойное предложение
сегодня, 14:28
11

Губернатор Миклушевский: Сергей Сидоренко совершил мужской поступок
сегодня, 10:23
9

Компания владивостокского депутата лишила горожан детской площадки
сегодня, 17:10
6

"Веснушка" и "Боярышник": какой суррогат пьют приморские алкоголики
сегодня, 13:11
6

"Единая Россия" поднимает против коррупции школьников и студентов
сегодня, 11:07
4

Таксисты Владивостока взвинтили цены
сегодня, 12:35
3

Шпорт признал вину мэрии Хабаровска в отказе инвесторов от аквапарка
сегодня, 16:40
2

Администрация Хабаровска не против появления аквапарка в городе
сегодня, 18:39
2

Владимир Миклушевский вручил награды приморцам по итогам года
сегодня, 11:10
2

Онлайн-кассы обойдутся предпринимателям Хабаровского края в миллиард
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера 12.12.2016
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера

Опрос

Нужно ли «Фетисов-Арену» переименовывать и как?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1064



Система Orphus

Из-за снега въезд во Владивосток стал практически невозможен

Из-за снега въезд во Владивосток стал практически невозможен
На этом направлении собралась очень мощная пробка
сегодня, 11:57
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: dps_control, dps_vl, dpscontrol_125rus

Обрушившийся на Владивосток снегопад парализовал движение в приморской столице. Весь город с утра сковали мощные 10-балльные заторы, сообщает РИА «Восток-Медиа».


 

Въехать во Владивосток сегодня было почти нереально. 10-балльный затор длиной в 9,6 километра сковал пригородную улицу Маковского и проспект 100-летия. Начавшись в районе поворота на «Чайку», пробка протянулась по всей магистрали вплоть до улицы Гоголя. Она закончилась только возле здания ВГУЭС.

Шестикилометровый затор сковал дорогу от микрорайона Снеговая Падь до Луговой площади.  Там он соединился с другой пробкой, которая образовалась на дороге от улицы Вилкова до Светланской. В районе площади движение просто парализовало из-за ДТП с участием фуры.

 

Кроме того, подъём на Гайдамак стал очень сложным испытанием для многих автомобилистов.


 

Плотность трафика на данном направлении составила 8 баллов. Дорога в обратном направлении была загружена на «пятёрку» - это на 3 балла выше обычного. Пробки от Луговой площади разошлись и по другим направлениям. Так, плотность автомобильного потока в сторону Спортивной улицы варьировалась от 7 до 9 баллов, а в сторону улицы Руднева она достигла 8 баллов.

Серьёзно загруженной оказалась трасса Патрокл – Золотой мост. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», сила пробки этим утром менялась от 8 до 10 баллов. Этот двухчасовой затор протянулся по улицам Коммунаров, Героев-Тихоокеанцев, Олега Кошевого, Калинина и Надибаидзе.

В настоящую снежную ловушку превратился район улицы Нейбута. С утра там произошло уже несколько аварий. Причина их одинакова: водители не справлялись с управлением на заснеженных спусках и подъёмах. Так, столкновение произошло на улице Котельникова.


 

А этот инцидент произошёл на спуске с улицы Нейбута на улицу Вилкова.


 

Ещё одним происшествием отметилось пересечение Нейбута и Ладыгина.


 

В результате здесь собрались серьёзные пробки. Так, два часа пришлось «ползти» автомобилистам по дороге от Нейбута до кольца 3-й Рабочей. Этот затор охватил улицы Ватутина, Адмирала Юмашева, Котельникова и Аллилуева.

Не проехать было и на улице Русской – загруженность магистрали в сторону путепровода на Второй Речке составила 9 баллов. В сторону Выселковой наблюдалась такая же плотность трафика.

А вот Народный и Океанский проспекты, а также проспект Красного Знамени были загружены всего на «пятёрку». Это, конечно, выше обычной двух-трёхбалльной загруженности, но по сравнению с другими магистралями на этих дорогах было свободно.

Стоит отметить, что снегоуборочную технику сегодня всё-таки видели на владивостокских дорогах. Однако в некоторых районах города она просто стояла на обочинах – например, на улице 40 лет ВЛКСМ. Как сообщает dps_control, некоторые водители тракторов спали в кабинах, другие пили кофе. Их поведение, в общем-то, объяснимо: чистить скованную мощной пробкой дорогу – не самое разумное занятие. Мэрия в свою очередь отмечает: работу дорожных служб осложняет большое количество движущегося и припаркованного автотранспорта. 


 

Автомобилисты отмечают, что уже сейчас начинаются проблемы на краевых трассах. Так, дорогу из Владивостока в Находку от снега никто не чистил. Максимальная скорость движения по ней – 60 километров в час, а то и меньше.

 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru