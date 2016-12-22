Детям Владивостока устроили массовое празднование Нового года

В качестве подарка на Новый год детям Владивостока показали балет «Щелкунчик». До спектакля ребят развлекали Дед Мороз и Снегурочка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне во Владивостоке в фойе Приморской сцены Мариинского театра прошла городская ёлка. В празднике участвовали почти 600 ребят. «Это школьники начальных классов, добившиеся успехов в учёбе, спорте и творчестве, детсадовцы, дети из малообеспеченных семей. Настоящим подарком от администрации Владивостока для детворы города стало предновогоднее сказочное представление», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Все дети пришли в карнавальных костюмах. Так, на празднике можно было увидеть Незнайку, Мальвину, мушкетёров, принцесс, а также героев комиксов. Гостей мероприятия развлекали Дед Мороз, Снегурочка, снеговик и скоморохи.

«На этом празднике мне очень нравится, здесь все нарядные, и ёлка красивая. Я пришла в наряде звёздочки, ведь звёзды красивые и блестящие», - рассказала маленькая Ксюша.

С наступающим волшебным праздником маленьких горожан поздравила заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева: «Во всех странах мира, у всех народов есть свои праздничные традиции, но есть одна, которая объединяет всех. В эти дни принято дарить подарки тем, кто нам очень дорог, кем мы гордимся. И в городе Владивостоке тоже есть такая традиция. В преддверии Нового года мы приглашаем на ёлку ребят, которые хорошо себя вели, прекрасно учились и добились успехов в спорте и в изучении искусств. Поздравляю вас с Новым годом, желаю счастья и радости, исполнения всех заветных желаний».

Новогодним сюрпризом для детей стало посещение балета «Щелкунчик».







