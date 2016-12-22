Таксисты Владивостока взвинтили цены из-за снегопада. В среднем стоимость поездки увеличилась на 40 рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Предпоследнее рабочее утро на этой неделе встретило жителей краевого центра сильной метелью. Накануне синоптики сделали штормовое предупреждение и рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте. В таких погодных условиях жители краевого центра традиционно обращаются к услугам таксомоторных компаний. Зная о повышенном спросе, таксисты пользуются случаем и увеличивают стоимость поездок.

Так, в одной из самых популярных сетей – такси «Максим» - цена поездки увеличилась на 30 рублей. Такси «Восток», например, подняло минимальную стоимость поездки на 40 рублей, а в «Первом городском такси» стоимость часа увеличилась на 50 рублей.

При этом мало заказать и быть готовым заплатить повышенную стоимость - ещё необходимо дождаться назначения машины. Так, одной из жительниц Владивостока удалось добиться обработки заявки спустя 40 минут – и то, после того, как она намеренно подняла цену ещё на 40 рублей.

«Машин катастрофически мало, еле дождёшься, с некоторых районов проще на общественном транспорте уехать, чем на такси, даже если заказывать его сильно заранее», - негодует Мария.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на Приморье обрушился мощный циклон – его влияние ослабнет только завтра. Пока непогода почти не повлияла на авиасообщение с Владивостоком - отменён только 1 рейс. Также под временную блокировку попали некоторые междугородние автобусы.

Накануне редакция публиковала материал о похожей ситуации с такси в Хабаровске, только там рост цен связан с началом новогодних корпоративов.