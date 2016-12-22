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Полицейские ограничили въезд большегрузов во Владивосток

Полицейские ограничили въезд большегрузов во Владивосток
За 3 часа в городе произошло 8 аварий
сегодня, 10:56
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сложные погодные условия во Владивостоке повлияли на движение автотранспорта. Инспекторы ГИБДД ограничили проезд по нескольким дорогам, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Госавтоинспекция приморской столицы ввела ограничение движения большегрузов на территории города. «В связи с выпадением осадков во Владивостоке заметно ухудшилась дорожная ситуация. На проезжей части наблюдается снежный накат и гололёдные явления. Особую опасность представляют спуски и подъёмы проезжих частей», - сообщили в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю.

С 8 часов утра инспекторы ограничили въезд  большегрузной техники на территорию города - до стабилизации дорожной обстановки. На данный момент также ограничено движение автотранспорта по трассе  Де-Фриз – Седанка – Патрокл.  Кроме этого, осложнено движение автотранспорта на улице Суханова при подъёме на фуникулер. 

Опасность для движения представляют и пешеходные тротуары. В некоторых случаях пешеходные дорожки не полностью расчищены от прошлого снегопада. «Пешим участникам дорожного движения необходимо соблюдать предельную осторожность. Выходить на проезжую часть можно, только оценив расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедившись, что переход будет безопасен», - добавили в пресс-службе ведомства.

Всего за прошедшие сутки в дежурной части ГИБДД  Владивостока зарегистрировали 66 вызовов для оформления дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий три человека получили травмы. С 8 утра зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших нет.

 
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