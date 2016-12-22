Компания владивостокского депутата лишила горожан детской площадки

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Строители магазина на Бестужева, 40 присвоили детскую горку
|Фото: Марина Аникеева
Строительство магазина на улице Бестужева во Владивостоке, которым занимается компания депутата Дмитрия Сулеева, сегодня снова оказалось в центре скандала. Утром рабочие самовольно захватили часть местной детской площадки, расширив зону застройки.
Скандальная «депутатская» стройка на Бестужева, 40 продолжает доставлять неудобства жителям окрестных домов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Этой ночью рабочие ООО «Версат» внезапно увеличили размер строительной площадки. Зелёный железный забор передвинули практически вплотную к дому № 21 на Посьетской. Стройка «залезла» прямо на детскую площадку. Теперь жителей дома оставили без детской горки – она оказалась за оградой. Об этом сообщила местная жительница Марина Аникеева.
«Сегодня под утро забор на стройке возле Бестужева, 40 плавно переехал в сторону дома, оставив от детской площадки две скамейки и песочницу. Внизу 12 человек с фонарём и металлическим скрежетом», - написала она в социальной сети Facebook.
Помехой для рабочих не стал даже снегопад. Как поведут себя жильцы – непонятно. Однако почти наверняка у них есть основания для обращения в правоохранительные органы. Впрочем, о том, что это произойдёт, жильцы знали ещё неделю назад. Об этом представительница дома Маргарита Граф сообщала на круглом столе, посвящённом проблемной стройке. «В 2010 году мы приватизировали землю под нашим домом и ещё ряд построек возле него. Грубо говоря, земля в 9 метрах от нашего дома – наша. 15 декабря рабочие сделали топографическую съёмку и провели по нашей земле красную черту, куда должны передвинуть забор. Это уже наша территория».
Если строители действительно залезли на чужую собственность, то подрядчику может грозить встреча с правоохранительными органами. Впрочем, здесь всё зависит от самих жильцов – неизвестно, захотят ли они обращаться в соответствующие ведомства или сложат руки.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в ночь с 7 на 8 декабря рабочие обнесли двухметровым железным забором сквер на Бестужева, 40 и начали готовить строительную площадку. Рабочие без всякого сожаления уничтожили многолетние деревья, которые высаживали ещё старожилы этого дома при советской власти. Данные действия привели к протестам местных жителей и привлечению к решению вопроса нескольких депутатов.
Любовь власти к народу переходит все границы. "Народ и партия - едины".
Кому вы нужны, вас никто не слушал и слушать не будет. Построю магазин и чхать на вас хотел и ваши детские площадки. Я же ваш любимый слуга, депутат, дайте спокойно денег заработать.
Побойся бога, все проклятья вернуться бумерангом.
Ка только построят магаз, сожгите его [***].
Подать документы на отзыв депутатских полномочий как не оправдавшего доверия избирателей. Сулеева на улицу. Ура товарищи.
Если земля оформлена, то забор обратно отодвинут. Главное, не опускать руки, обращаться во все инстанции. А у депутатика мандатик отобрать и пусть дворы метет возле этого дома, совсем уже припухли "служки народа"
Построю магазин, завезу фруктов из Ссамбери и напитки из Иркутска, и всем будет хорошо.
Куда смотрит Прокуратура? Для их реакции необходим только прецедент. А наши ленивые наблюдатели за законностью уже два месяца наблюдают со стороны, как "паны с холопами дерутся". Здесь не только депутата необходимо гнать в шею. . . . Зажрались.
сулеев скотина, я не больше не покупаю в твоём говняном реми и мои знакомые тоже.