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Компания владивостокского депутата лишила горожан детской площадки

Компания владивостокского депутата лишила горожан детской площадки
Строители магазина на Бестужева, 40 присвоили детскую горку
сегодня, 10:23
Происшествия | Приморский край
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Фото: Марина Аникеева

Строительство магазина на улице Бестужева во Владивостоке, которым занимается компания депутата Дмитрия Сулеева, сегодня снова оказалось в центре скандала. Утром рабочие самовольно захватили часть местной детской площадки, расширив зону застройки.

Скандальная «депутатская» стройка на Бестужева, 40 продолжает доставлять неудобства жителям окрестных домов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Этой ночью рабочие ООО «Версат» внезапно увеличили размер строительной площадки. Зелёный железный забор передвинули практически вплотную к дому № 21 на Посьетской. Стройка «залезла» прямо на детскую площадку. Теперь жителей дома оставили без детской горки – она оказалась за оградой. Об этом сообщила местная жительница Марина Аникеева.

«Сегодня под утро забор на стройке возле Бестужева, 40 плавно переехал в сторону дома, оставив от детской площадки две скамейки и песочницу. Внизу 12 человек с фонарём и металлическим скрежетом», - написала она в социальной сети Facebook.


 

 

Помехой для рабочих не стал даже снегопад. Как поведут себя жильцы – непонятно. Однако почти наверняка у них есть основания для обращения в правоохранительные органы. Впрочем, о том, что это произойдёт, жильцы знали ещё неделю назад. Об этом представительница дома Маргарита Граф сообщала на круглом столе, посвящённом проблемной стройке. «В 2010 году мы приватизировали землю под нашим домом и ещё ряд построек возле него. Грубо говоря, земля в 9 метрах от нашего дома – наша. 15 декабря рабочие сделали топографическую съёмку и провели по нашей земле красную черту, куда должны передвинуть забор. Это уже наша территория».

Если строители действительно залезли на чужую собственность, то подрядчику может грозить встреча с правоохранительными органами. Впрочем, здесь всё зависит от самих жильцов – неизвестно, захотят ли они обращаться в соответствующие ведомства или сложат руки.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в ночь с 7 на 8 декабря рабочие обнесли двухметровым железным забором сквер на Бестужева, 40 и начали готовить строительную площадку. Рабочие без всякого сожаления уничтожили многолетние деревья, которые высаживали ещё старожилы этого дома при советской власти. Данные действия привели к протестам местных жителей и привлечению к решению вопроса нескольких депутатов.

 
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Комментарии
  • Второй фронт  (сегодня, 10:49 )

    Любовь власти к народу переходит все границы. "Народ и партия - едины".

  • Сулеев  (сегодня, 10:53 )

    Кому вы нужны, вас никто не слушал и слушать не будет. Построю магазин и чхать на вас хотел и ваши детские площадки. Я же ваш любимый слуга, депутат, дайте спокойно денег заработать.

  • сакура  (сегодня, 10:57 )

    Побойся бога, все проклятья вернуться бумерангом.

  • Житель  (сегодня, 10:59 )

    Ка только построят магаз, сожгите его [***].

  • Электорат  (сегодня, 11:04 )

    Подать документы на отзыв депутатских полномочий как не оправдавшего доверия избирателей. Сулеева на улицу. Ура товарищи.

  • Прохожий  (сегодня, 11:11 )

    Если земля оформлена, то забор обратно отодвинут. Главное, не опускать руки, обращаться во все инстанции. А у депутатика мандатик отобрать и пусть дворы метет возле этого дома, совсем уже припухли "служки народа"

  • Ссу-леев  (сегодня, 13:40 )

    Построю магазин, завезу фруктов из Ссамбери и напитки из Иркутска, и всем будет хорошо.

  • 1  (сегодня, 14:15 )

    Куда смотрит Прокуратура? Для их реакции необходим только прецедент. А наши ленивые наблюдатели за законностью уже два месяца наблюдают со стороны, как "паны с холопами дерутся". Здесь не только депутата необходимо гнать в шею. . . . Зажрались.

  • Почётный член  (только что)

    сулеев скотина, я не больше не покупаю в твоём говняном реми и мои знакомые тоже.



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