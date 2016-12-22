Из-за метели в Приморье отменили часть междугородних автобусных рейсов

Пока стихия не распространилась по всем районам

Из-за непогоды в Приморье отменены несколько междугородних автобусных рейсов. Пока стихия сильнее всего повлияла на транспортное сообщение с Владивостоком, передаёт РИА «Восток-Медиа».

В четверг, 22 декабря, Приморье накрыл снежный циклон. Из-за погодных условий с владивостокского автовокзала не выйдут на маршрут автобусы в Терней, Славянку, Хороль, Арсеньев, Зарубино, Преображение и Дальнереченск.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа» в справочной автовокзала города Артёма, пока никаких отмен из-за погодных условий нет. Так же обстоят дела в Дальнереченске и Дальнегорске – в этих районах снег пока даже не идёт. В Уссурийске на маршрут не вышел один рейс до Тернея.

По данным МЧС, сегодня сильный снег и метель охватят Артёмовский, Владивостокский, Дальнегорский, Находкинский, Партизанский и Уссурийский городские округа, Большой Камень, Фокино, Хасанский, Надеждинский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Тернейский, Кавалеровский, Ольгинский, Чугуевский, Анучинский и Яковлевский районы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о прохождении мощного циклона – его влияние ослабнет только завтра. Пока непогода почти не повлияла на авиасообщение с Владивостоком – отменён только 1 рейс.