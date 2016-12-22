Из-за циклона в аэропорту Владивостока отменили один внутренний рейс

Также с задержкой прибывает несколько самолётов из Москвы

Непогода почти не повлияла на авиасообщение с Владивостоком. На данный момент отменён лишь один рейс, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 22 декабря, из-за погодных условий из Владивостока не смог вылететь самолёт в Преображение. Рейс HZ-513 авиакомпании «Аврора» должен был отправиться в 9:00.

С небольшой задержкой в Приморье приземлятся самолёты авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот», прибывающие из Москвы. Так, пассажиры рейсов FV-6481 и SU-6481 окажутся во Владивостоке позже запланированного на 25 минут – в 10:55. Также с опозданием на 20 минут приземлится и другой самолёт компании «Аэрофлот», который ранее вылетел из Шереметьево. Согласно обновлённому расписанию, воздушное судно приземлится в 12:40.

Накануне вечером СМИ сообщали о том, что из-за сложных погодных условий в российской столице там отменили почти полсотни рейсов. Так, в аэропорту Домодедово оказались отменены 11 рейсов, ещё 19 задерживали отправление. В Шереметьево задержанных рейсов шесть, отменённых – целых 20 рейсов.

Все остальные рейсы в международном аэропорту Владивостока выполняются по расписанию.