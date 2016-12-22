Часть Владивостока сегодня останется без света

Сегодня часть Владивостока останется без света. Специалисты снова заняты плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа». По информации на официальном сайте МУПВ «ВПЭС», в четверг, 22 декабря, с 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся абоненты, проживающие по следующим адресам: Адмирала Кузнецова, 40, 40а; Адмирала Юмашева, 11, 35, 36, 38, 40, 40-б; Вересковая, 9, 11, 15, 17, 29, 29а, 46, 50, 54; Восточный проспект, 3, 5, 5-б, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16-б, 20, 22, 22-б, 22в, 26, 28; Ладыгина, 2в; Маковского, 114, 114а, 116, 118, 118-б, 122, 124, 126, 130, 132, 136; Марины Расковой, 3, 5, 7, 9; Мельниковская, 101; Нейбута, 87, 87а, 99; Овчинникова, 26а; Океанский проспект, 135, 143; Порт-Артурская, 28, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69; Сабанеева, 22а; Тельмана, 28; Часовитина, 13, 15, 17, 17а; Чукотская, 6а; Шилкинская, 21.

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