События года в Приморье: арест Пушкарёва, выборы, океанариум и КВН

В течение всего 2016 года РИА «Восток-Медиа» ежедневно информировало читателей о главных событиях Приморья. Теперь пришло время подвести предварительные итоги уходящего непростого и насыщенного периода. За 10 дней до наступления Нового года редакция вспоминает самые громкие новости, сформировавшие информационную картину почти прошедших 12 месяцев.

Дело мэра Пушкарёва

Арест мэра Владивостока Игоря Пушкарёва по праву можно назвать не только самым громким событием года, но и неожиданным. Более того, это дело стало одним из самых громких коррупционных скандалов России за последние два года.

РИА «Восток-Медиа» подробно освещало эту историю с 1 июня, когда сначала появилась неофициальная информация об обысках в мэрии Владивостока, а затем и сообщение Следственного комитета о возбуждении уголовного дела. Решение об аресте градоначальника Басманный суд Москвы принял 2 июня. Его обвинили в подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями, а также вменили ущерб в 160 миллионов рублей, само дело строится вокруг компании «Востокцемент».

7 июня сторонники Игоря Пушкарёва провели пикет в его поддержку в столице Приморья, участниками акции стало около 300 горожан. Аналогичная акция прошла и в Спасске-Дальнем. В поддержку опального градоначальника высказались и некоторые российские знаменитости – певица Елена Ваенга, актёры Михаил Пореченков и Александр Михайлов. Они обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить Пушкарёва из-под стражи.

Однако общественный резонанс на положении главы города не отразился. Игорь Сергеевич до сих пор находится в «Матросской тишине». В знаменитом следственном изоляторе мэр уже отпраздновал день рождения и встретит Новый год. В конце ноября Басманный суд продлил срок содержания под стражей ещё на три месяца, до 28 февраля 2017 года. Такое же решение приняли в отношении двух других фигурантов дела – директора предприятия «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова и Андрея Пушкарёва, брата градоначальника.

Оправдание «приморских партизан»

Большой неожиданностью для многих стало оправдание «приморских партизан». Повторное рассмотрение громкого уголовного дела началось ещё в мае 2015 года.

На вынесение своего решения в 2016 году присяжным понадобилось два дня. 19 июля они получили напутственное слово судьи и удалились для обдумывания вердикта. Участников группировки оправдали по одному эпизоду, а двух обвиняемых освободили прямо в зале суда. Прокуратура сразу же заявила, что намерена обжаловать оправдательный приговор.

В конце июля в Приморском краевом суде во Владивостоке вынесли окончательный оправдательный приговор «приморским партизанам». Двоих из них — Алексея Никитина и Вадима Ковтуна — освободили в зале суда, так как они проходили только по этому эпизоду. Ещё троих фигурантов дела — Александра Ковтуна, Владимира Илютикова и Максима Кириллова — оставили под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание за другие эпизоды.

ВЭФ и Путин

В уходящем 2016 году во Владивостоке уже во второй раз прошёл Восточный экономический форум. Мероприятие состоялось со 2 по 3 сентября.

Первый день запомнился гостям многомиллиардными соглашениями, фестивалем «Улица Дальнего Востока», рыбным рынком, а также выступлениями известных личностей – председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Ирины Яровой, экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина, трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина и других.

Главным событием второго, завершающего дня работы форума стало пленарное заседание, участие в котором приняли российский лидер Владимир Путин, а также президент Южной Кореи Пак Кын Хе и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Премьер Японии предложил заключить мирный договор с Россией, а президент Южной Кореи Пак Кын Хе выступила с идеей открыть совместное агропромышленное производство в Приморье. Сам Владимир Путин заявил, что в развитии Русского острова в Приморье необходимо ускориться.

Сумма 59 инвестиционных контрактов, заключённых администрацией Приморского края во время форума, составила около 200 миллиардов рублей.

Примечательно, что спустя несколько месяцев, во время своего ежегодного послания, Владимир Путин высоко оценил роль ВЭФ в развитии отношений со странами АТР. При этом уже началась активная подготовка к третьему форуму. Известно, что он пройдёт 6 и 7 сентября 2017 года. Его участниками могут стать Леонардо Ди Каприо и Стивен Сигал.

Открытие Приморского океанариума

В сентябре этого года наконец открылся Приморский океанариум, обещанный ещё к саммиту АТЭС. Торжественная церемония открытия закрытого формата прошла 3 сентября при участии президента России Владимира Путина. Он посетил учреждение вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Полноценно учреждение открылось и заработало только спустя несколько дней – комплекс начал принимать первых посетителей 6 сентября.

Спустя месяц работы сотрудники океанариума начали подсчитывать убытки – некоторым фигурам расшатали зубы и свернули шеи, что-то посетители порвали или просто сломали. В связи с этим в конце сентября жители и гости Приморья испугались, что учреждение могут закрыть в начале октября. В океанариуме, как выяснила редакция РИА «Восток-Медиа», задумались о небольшой паузе для наведения порядка.

Океанариум провёл в рабочем режиме ещё месяц. Однако после череды скандалов с гибелью животных - сивуча Старка и двух дельфинов - учреждение всё-таки взяло техническую паузу на неопределённый срок. Продажи билетов прекратились 1 ноября. Учреждение, немного скорректировав режим работы, возобновило приём посетителей только 20 декабря.

Летний кубок КВН во Владивостоке

11 сентября в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-Арена» во Владивостоке прошёл розыгрыш Летнего кубка КВН. Это событие можно назвать главным культурным потрясением года – игра впервые в истории клуба состоялась на Дальнем Востоке.

Розыгрышу предшествовала большая подготовка. Наибольший ажиотаж у приморцев вызвала раздача и розыгрыш билетов на игру – часть из них выиграли читатели РИА «Восток-Медиа».

Тем, кто не смог попасть на саму игру, посчастливилось побывать на генеральной репетиции Летнего кубка. В борьбу за главную награду вступили сборная Камызякского края по КВН из Астраханской области, «ГородЪ ПятигорскЪ» из Ставропольского края, «Союз» из Тюменской области и «Детективное агентство «Лунный свет», или ДАЛС, из Белгорода. Летний кубок КВН из Владивостока увезли команды «Союз» и ДАЛС.

Кавээнщики много шутили на приморские и владивостокские темы. Особенно хорошо прошла миниатюра про приморский хоккейный клуб «Адмирал», натянувший хабаровский «Амур». После игры сотрудники команды вручили президенту Международного союза КВН именной свитер с номером региона - Приморского края.

Приморская столица ещё долго отходила от большого праздника и обсуждала игру. Однако не все приморцы оценили шутку приморской сборной про тайфун. Капитан не ожидал подобной реакции некоторых зрителей и попросил не судить слишком строго. Между тем сейчас сборная Приморского края по КВН после Летнего кубка планирует в январе следующего года отправиться на фестиваль в Сочи и пробиться в одну из телевизионных лиг КВН.

В эфир «Первого канала» игра вышла только в начале октября - часть шуток телевизионщики всё-таки вырезали.

Выборы 18 сентября

Главным политическим событием уходящего года можно считать прошедшие 18 сентября выборы – в Приморье сменились сенаторы, представители Государственной думы и депутаты Законодательного собрания.

В Совете Федерации появилось женское лобби от Приморья – Людмила Талабаева заняла кресло сенатора вместо Вячеслава Фетисова, ставшего депутатом Госдумы. Представителем губернатора Владимира Миклушевского в СФ с 2014 года остаётся Светлана Горячева.

По результатам выборов интересы Приморья в Государственной думе теперь представляют 5 депутатов - Виктория Николаева, Сергей Сопчук, Владимир Новиков, Алексей Корниенко, Виктор Пинский. Все они приступили к выполнению своих обязанностей на Охотном Ряду 5 октября.

В связи с обновлением состава депутатов Госдумы поменялось руководство в приморском городе Артёме. После ухода прежнего градоначальника Владимира Новикова на работу в Государственную думу РФ его место занял до этого исполнявший обязанности мэра Александр Авдеев.

Также обновился состав Законодательного собрания Приморского края. Краевой парламент возглавил недавний вице-губернатор Александр Ролик. На своём первом заседании депутаты выбрали не только спикера краевого парламента, его заместителя, но председателей 6 комитетов.

Дело Мещерякова

В самом конце года в Приморье наконец завершилось рассмотрение громкого дела Мещерякова, расследование которого растянулось на три года и заняло 431 том. Бывший руководитель территориального управления министерства имущественных отношений по Приморскому краю Игорь Мещеряков создал преступную группировку вместе с бизнесменом и теперь уже экс-депутатом Законодательного собрания Юрием Степанченко. Уголовное дело в отношении последнего выделено в отдельное производство. Степанченко подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. По информации следствия, компания, возглавляемая приморским депутатом, похитила из бюджета края не менее 180 миллионов рублей, которые были выделены на целевую программу «Квартира молодой семье». Кроме того, Степанченко проходит обвиняемым по делу о незаконном отчуждении 50 объектов недвижимости во Владивостоке и Артёме. В марте этого года стало известно, что Интерпол закрыл «дело Степанченко» и исключил его из разыскного списка.

Только 20 декабря суд огласил приговор приморским чиновникам. Игорь Мещеряков проведёт в исправительной колонии строгого режима 12 лет. Его подельники Владимир Книжник, Андрей Смолин и Феликс Круч лишились свободы, соответственно, на 11, 7,5 и 6 лет. Кроме того, стало известно, что объекты преступного посягательства, то есть многочисленные здания, суд постановил вернуть в собственность Приморского края и Российской Федерации.