Галина Алексеева: Приморье стало культурной столицей Дальнего Востока

По мнению председателя Ассамблеи народов Приморского края Галины Алексеевой, за последние пять лет регион совершил большой прорыв в области развития культуры. Как отметила руководитель общественной организации, в Приморье в этот период появились такие учреждения, как приморская сцена Мариинского театра и филиал Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой. Еще ряд центров культурной жизни отроется в ближайшем будущем.

«Уже скоро в Приморье появится филиал Эрмитажа, Третьяковки, Русского музея. Мы все чувствуем этот серьёзный шаг, который Приморье совершило в области культуры за последние пять лет. Теперь для того, чтобы увидеть шедевры, не нужно лететь в центральную Россию, искусство стало гораздо ближе к нам», – отметила она.

По мнению Галины Алексеевой, это стало возможным благодаря инициативам и прогрессивным взглядам губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

«Я очень рада, что Владимир Владимирович уделяет большое внимание вопросам развития культуры и традиционных ценностей. Для Приморья это важный вопрос, наш регион особенен ещё и тем, что на территории проживает 158 народов. Мы один из самых многонациональных субъектов России и здесь есть чем гордиться. Под руководством главы региона в Приморье действует Совет по межнациональным отношениям, и именно здесь принимаются ключевые решения, в том числе в области культуры», – считает председатель Ассамблеи народов Приморья.

Одними из последних инициатив губернатора стало привлечение творческих коллективов национальных организаций для участия во всех краевых мероприятиях, развитие этно-туризма, подготовка кадров в сфере гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма.

«Глава региона также поддержал идею проведения Конгресса народов Приморья – ещё одной культурной константы нашего края. В этом году, кстати, мероприятие пройдёт в четвёртый раз за счёт краевого бюджета», – добавила Галина Алексеева.

Привлечение общественных организаций к решению социально важных задач является одним из приоритетов в работе власти и гражданских институтов. Ежегодно на эти цели из краевого бюджета выделяется около пяти миллионов рублей.