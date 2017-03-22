Гран-при приморского фестиваля уехал в Амурскую область

Дебютанты театрального фестиваля во Владивостоке – гости из Амурской области – сразу завоевали Гран-при. По словам руководителя студии «Софит», приморцы поняли и приняли «театр абсурда» из таёжного посёлка Февральск.

В столице Приморья прошёл уже 16-й открытый городской фестиваль-конкурс «Живи, театр – восьмое чудо света!». На этот раз в нём участвовало 35 школьных коллективов, в том числе гости их Хабаровска и Амурской области. Выступали в двух возрастных категориях: 6-12 лет и 13-17. Все спектакли жюри и зрители смотрели в городском Дворце детского творчества на Океанском проспекте.

Методист этого учреждения дополнительного образования Евгения Гавриленко рассказала РИА «Восток-Медиа»: «Впервые к нам приехали ребята из посёлка городского типа Февральск - это 400 километров от Благовещенска, тайга, БАМ, и там есть свой театр-студия «Софит». Хабаровчане – образцовый театр-студия «Диалог» - уже более 5 лет принимают участие в нашем конкурсе, ежегодно привозят свои спектакли, а конкурсанты из Амурской области впервые решили поучаствовать и сразу поразили своей игрой. Простые, открытые – они работали для всего зала, а не то чтобы для жюри».

Школьники из Февральска показали во Владивостоке спектакль «Петькино сочинение» по пьесе Виктора Оршанского, который и принёс им Гран-при. Как призналась в разговоре с корреспондентом редакции руководитель «Софита» Галина Лебедева, в гостях зрители приняли этот спектакль даже лучше, чем дома.

«По жанру это - театр абсурда. Петька вместе с друзьями сочиняет историю про попугаев, у каждого из которых – свой характер, индивидуальность. Кроме того, идёт перевоплощение в другие образы: в бизона, льва – с его пластикой и кошачьими повадками. В то же время мы говорим о дружбе, взаимоотношениях между людьми. Вообще для нашего театра это новый постановочный жанр: прочитав пьесу «Петькино сочинение», я вдруг поняла, что это необычно и очень интересно. Кроме того, не нужно дорогих костюмов и декораций, а мы ведь бюджетники – театр в школе искусств, поездку во Владивосток ребятам оплачивали родители. И вот это как раз спектакль, где можно показать своё мастерство, просто перевоплощаясь из одного образа в другой, не меняя костюмов. Сшили комбинезоны цветы хаки и к ним купили разные яркие футболки. Два года работали над этим спектаклем, над характерами животных из школьного сочинения – приехали к вам на фестиваль показать себя и посмотреть на других, и вдруг неожиданно победили. Хотя у нас дома к этому спектаклю неоднозначно отнеслись – сначала сами дети сопротивлялись, говорили - «Ерунда какая-то», а я им объясняла, что такое театр абсурда. Потом после спектакля подходили родители – «Мы ничего не поняли». В итоге много работали над постановкой, чтобы она стала понятнее. Следующим спектаклем стал «Принц кролик» по Милну, и всем зрителям он понравился - а я-то вижу, что он проигрывает «Петькиному сочинению!», - поделилась Галина Лебедева.

Она добавила, что юные актёры «Софита» провели двое суток в поезде, чтобы попасть на фестиваль «Живи, театр – восьмое чудо света!». Теперь, после победы, есть большое желание приехать ещё раз.















