У аэропорта Владивосток сменились руководители

Акционеры международного аэропорта Владивосток избрали новый состав совета директоров. В него вошли представители новых компаний-владельцев, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Новый совет директоров был сформирован во время внеочередного общего собрание акционеров АО «Международный аэропорт Владивосток». Екатерина Теренова и Дмитрий Почекуев представляют «Чанги Аэропорт Интернешнл», Илья Седов выступает от Российского фонда прямых инвестиций, интересы группы компаний Олега Дерипаски «Базовый элемент» защищает Алексей Васильченко. Владилен Сытник и Анатолий Сытник представляют ООО «Аэро Груз», а Константин Басюк - АО «Кварц Инвест».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Международный аэропорт Владивосток теперь принадлежит группе компаний Олега Дерипаски «Базовый элемент», Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и ведущему аэропортовому оператору Changi Airports International (Сингапур). О сделке, продавцом в которой выступил Международный аэропорт Шереметьево, стало известно в ноябре прошлого года. Новые владельцы сразу заявили, что хотят расширить маршрутную сеть из России в Азию.

Кроме того, в декабре прошлого года заявление по поводу Международного аэропорта Владивосток сделал глава правительства Дмитрий Медведев. Он сказал, что надеется на улучшение сервиса в приморском терминале.