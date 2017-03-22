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В Приморье автобус сложился пополам, врезавшись в грузовик

В Приморье автобус сложился пополам, врезавшись в грузовик
"Тяжёловесы" не поделили дорогу в Смоляниново
23 минуты назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"; видео: РИА "Восток-Медиа"

Вечером в среду, 22 марта, в Приморском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика. Транспортные средства не смогли разъехаться в районе Смоляниново. На данный момент информации о пострадавших не поступало, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

По свидетельствам очевидцев, автобус принадлежит птицефабрике посёлка Заводской. Как выяснил журналист агентства, в момент происшествия в салоне не было людей. Водитель развёз работников незадолго до аварии. Свидетели уверяют, что автобус стоял на обочине возле магазина, после чего выехал на трассу и стал поворачивать налево. По какой причине шофёр не увидел движущийся по главной дороге китайский грузовик FAW, остаётся загадкой. Удар был такой силы, что автобус практически сложился пополам.

Во всех подробностях аварии теперь предстоит разобраться полицейским, но уже сейчас ясно, что для освобождения проезжей части понадобится помощь тяжёлой техники.


 
 
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