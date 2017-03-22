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Московский цирк-шапито привёз в Приморье небезопасных животных

Московский цирк-шапито привёз в Приморье небезопасных животных
Гастроли оказались под угрозой срыва
13 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Представления московского цирка-шапито в Приморье оказались под угрозой срыва. У животных, гастролирующих по стране, не оказалось необходимых ветеринарных документов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области, устроители передвижных представлений нарушили целый перечень ветеринарно-санитарных правил. Наряд ДПС вместе c инспектором Россельхознадзора остановил Грузовик «Фрэнчлайнер» с животным на борту в районе приморского поселка Лучегорск. В Приморье они приехали из Республики Бурятия.

Полицейские обследовали транспортное средство и попросили водителя показать необходимые ветеринарные сопроводительные документы. Однако, как оказалось, у 20 кошек и собак, дикобраза, степной рыси, енота, трёх бурых медведей, двух львов, носухи и зеленой мартышки их просто нет. Это значит, что доказательств того, что животные здоровы, привиты и не являются носителями опасных для животных и людей инфекционных заболеваний, также нет.

Предполагалось, что гастроли цирка-шапито начнутся во Владивостоке 25 марта. Теперь, для того, чтобы не выбиться из графика, москвичам придётся решать возникшие вопросы в кротчайшие сроки. Сначала организаторы цирковых представлений должны изолировать животных, обратиться во владивостокскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных. Только после того, как территориальное управление Россельхознадзора получит все необходимые документы, цирк-шапито сможет продолжить гастроли.

 
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