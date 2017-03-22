Организаторы приморского "Угон.Квеста" показали владельца Toyota Camry

Организаторы скандального «Угон. Квеста» во Владивостоке выложили видео с победителем – обладателем белой Toyota Camry. Однако многие участники уверены, что парень с ролика – подставной актёр, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Вечер в хату, вот и победитель подтянулся. Сделаем тысячу комментов?», - написали организаторы на своей странице в Instagram. На видео молодой человек выбегает из-за угла к белой машине, схватившись за голову. Победитель оббегает авто, выкрикивая многочисленные нецензурные слова. На фразе «Не, так не бывает» запись обрывается.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» пообщался с несколькими участниками «Угон. Квеста». Они высказали своё мнения по поводу свежей видеозаписи.

«Во-первых, играет роль не очень правдоподобно. Во-вторых, игра была командной – где его команда? Почему персонаж один? Я не верю», - отметила Екатерина М.

Многие участники, а особенно финалисты, посчитали опубликованное видео настоящей издёвкой над игроками. «Почему этот цирк не выложили в день игры? Разумнее было бы признать свою некомпетентность, как организаторов и свои ошибки, а не продолжать этот карнавал и высмеивать всех, кто принимал участие в так называемой игре», - считают участники.



Победитель "Угон. Квеста" Победитель "Угон. Квеста"

«Да мой восьмилетний племянник и то, лучше бы сыграл. Очень занимательное видео. Как только захочу поучиться актёрскому мастерству и постановке кадра – обращусь к организаторам», - добавила одна из финалисток Мария Н.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, жители Владивостока обвинили один из городских квестов в мошенничестве. Участники ночной игры пожаловались, что из них на каждом шагу вытягивали деньги, а победителями стали «свои». При этом скандальный квест вполне может вылиться в уголовное дело, считают практикующие адвокаты – о том, в каком случает авторов игры можно «привлечь» они рассказали корреспонденту агентства.