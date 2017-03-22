В Приморье овчарка Ами поймала преступника

Служебная собака по кличке помогла полицейским помогла поймать преступника. Овчарка Ами задержала подозреваемого в грабеже, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы ОМВД России по городу Артёму, в дежурную часть обратилась женщина. Местная жительница рассказала, что у неё украли сотовый телефон. На место происшествия приехали полицейские, в том числе полицейский кинолог старший сержант полиции Роман Кильдибеков со служебно-разыскной собакой по кличке Ами.

Прибывшие стражи порядка выяснили, что к потербевшей обратился неизвестный ей мужчина и попросил позвонить. Как только женщина дала ему телефон, он начал убегать. На просьбы остановиться и вернуть ценную вещь он не отреагировал.

Немецкая овчарка Ами быстро взяла след и привела сотрудника полиции к многоквартирному дому по улице Черноморской. В подъезде она остановилась около одной из квартир. Там сотрудники ведомтсва и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее судимый местный житель. Полицейские изъяли телефон и вернули законной владелице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Речь идёт о 161 статье Уголовного кодекса Российской федерации – грабёж.

Как уже писало РИА «Восток-Медиа» ранее, служебные собаки нередко приходят на помощь полицейским Приморья. Так, например, два года назад овчарка Агата раскрыла убийство во Владивостоке. Прошлой осенью собака по кличке Опал помогла вернуть дорогостоящие украшения. В конце 2016 года служебная собака приморской полиции Нельсон помогла задержать владивостокского наркомана.











