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На полях Приморья боронят зябь и вносят удобрения

На полях Приморья боронят зябь и вносят удобрения
Подготовка к севу идёт в шести районах края
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Сельхозпроизводители Приморья с наступлением плюсовых температур приступили к предпосевной подготовке – в шести районах края уже боронят зябь и вносят минеральные удобрения.

Как сообщили сотрудники департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья, ранневесеннее боронование зяби иначе на профессиональном языке называется закрытием влаги. На данный момент влагу закрыли на 1 134 гектарах в Октябрьском, Пограничном, Ханкайском, Надеждинском районах, Артемовском и Уссурийском городских округах.

Также сельхозпроизводители приобрели почти 28 тысяч тонн минеральных удобрений. В Кировском районе провели подкормку озимой пшеницы.

Как отметил вице-губернатор Денис Бочкарев, в этом году планируется увеличить площадь пашни до 450-460 тысяч гектаров вместо используемых в 2016 году 420 тысяч.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в 2017 году на поддержку крестьян в Приморье предусмотрено  более 1,2 миллиарда рублей из краевого бюджета. Особое внимание уделят повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, субсидированию молочного животноводства, технической и технологической модернизации производства, развитию семейных животноводческих ферм и растениеводства.

 
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