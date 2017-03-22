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На приморских реках спасатели начали помогать ледоходу

На приморских реках спасатели начали помогать ледоходу
Лёд взрывают саянитом
5 минут назад
Экология | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Взрывники Приморской поисково-спасательной службы уже начали ежегодные работы по вскрытию ледового покрова на реках края. Первой стала река Арсеньевка в Яковлевском районе Приморья.  На ней специалисты израсходовали почти 100 килограммов взрывчатки. Лёд взрывают для исключения ледовых заторов на реках во время весеннего половодья.

Перед началом работ спасатели бурят лунки во льду, куда закладывают взрывчатое вещество саянит. Лунки бурятся на определенном расстоянии друг от друга, в них закладываются порции взрывчатки. После этого все лунки соединяются специальным кабелем в цепь, которая замыкается пультом. Как рассказал начальник инженерно-саперной группы учреждения по делам ГО и ЧС Приморского края Александр Пилецкий,  после проверки готовности оборудования и принятия мер безопасности дается сирена, извещающая о начале проведения взрывных работ. Но перед основным залпом спасатели делают слабый взрыв для отпугивания рыбы в реке.

Затем руководитель взрывных работ замыкает контакт и серия взрывов разрушает ледовое поле. Спасатели перемещаются дальше по замерзшей реке и готовят очередную серию взрывов.

Место подрыва льда на реке Арсеньевка было выбрано не случайно. Именно здесь в 2002 году во время весеннего ледохода был разрушен мост. Спасатели взрывают лёд, чтобы не допустить повторения аварийной ситуации.

Как сообщал директор краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Паньков, в Приморье 11 мест признаны ледовоопасными: ледовые заторы могут разрушить объекты транспортной инфраструктуры. Именно на этих участках и предстоит работать приморским взрывникам в ближайшее время. После Арсеньевки сапёрная группа будет работать на реках Красноармейского, Спасского, Дальнереченского районов.

 
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