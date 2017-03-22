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Приморцы не успели на поезд "Забота"

Приморцы не успели на поезд "Забота"
Медики предупреждают, что в каждом населённом пункте свой график работы
только что
Здоровье | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Приморские врачи предупреждают – чтобы попасть на автопоезд «Забота», необходимо сверяться с графиком. План работы формируется на основе потребностей местных жителей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Не все приморцы смогли воспользоваться поездом здоровья «Забота». Некоторые люди пожаловались, что врачи уехали, не дождавшись их. «Пыталась попасть к врачу в Артёме с маленьким ребёнком, а он не принимал, так как находился в этом поезде здоровья. Когда мы приехали в Олений – поезд уже уехал», - рассказала Ирина Киселёва.

Как объяснили корреспонденту в департаменте здравоохранения края – поезд отправился ровно по расписанию. «Это был последний день работы «Заботы» и 21 марта медики стояли в Оленем до 16:45. После чего они отправились в Шкотовский район», - рассказала пресс-секретарь департамента Ксения Гусенцова. В каждом населённом пункте у поезда здоровья своё расписание. Его формируют с учётом потребностей населения и количества жителей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в этом году медицинский автопоезд «Забота» с 10 по 21 февраля работал в Пожарском районе. 15-16 марта врачи принимали в поселке Заводской, 17-18 марта — в селе Суражевка, 19-20 марта — в поселке Артемовский, а 21 марта посетить «Заботу» смогли жители посёлка Олений. В состав бригады автопоезда «Забота» входят терапевт и узкие специалисты - гинеколог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, ЛОР. С конца прошлого года в мобильной поликлинике также работает врач-стоматолог.

 
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