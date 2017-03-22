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В центре Владивостока перевернулся грузовик

В центре Владивостока перевернулся грузовик
Упавший на крышу автомобиль перегородил дорогу
5 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В центре Владивостока перевернулся грузовик. Упавший на крышу автомобиль полностью перегородил дорогу около дома Элеоноры Прей, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 22 марта, прямо в центре приморской столицы. Очевидцы обнаружили перевёрнутый грузовик неподалёку от знаменитого дома Элеоноры Прей.

На данный момент транспортное средство «валяется» в проходе. Странное происшествие собрало десятки очевидцев. Однако пока никто не может объяснить, что именно произошло.

«На месте нет ни полиции, ни скорой помощи, ни пострадавших. Владельца или водителя грузовика тоже никто не видел. На месте собралось огромное количество заинтересованных лиц, все снимают  и ждут объяснения, как такое могло вообще случиться», - рассказала корреспонденту агентства жительница Владивостока. 


 

 
 
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