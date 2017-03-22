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В этом году в Приморье построят японский реабилитационный центр

В этом году в Приморье построят японский реабилитационный центр
Сейчас для него подыскивают место
только что
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В Приморье прибыла делегация японской инжиниринговой компании JGC Corporation. Бизнесмены встретились с первым вице-губернатором Василием Усольцевым. Темой переговоров стали планы по реализации в свободном порту Владивосток крупного инвестиционного проекта в сфере здравоохранения. РИА «Восток-Медиа» ранее рассказывало, что речь идёт о строительстве реабилитационного центра.

Впервые о перспективе строительства такого центра инвесторы сообщили в ходе Восточного экономического форума – 2016.  Обсуждение  вопроса продолжилось в ходе официального визита российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Токио в декабре прошлого года. Тогда губернатор Приморья Владимир Миклушевский совместно с руководством Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, компании JGC Corporation и корпорации социальной медпомощи Hokuto подписали меморандум о взаимопонимании в сфере инвестиционного сотрудничества на российском Дальнем Востоке, целью которого стало развитие сферы медицинских услуг в свободном порту Владивосток.

Сейчас, по словам старшего исполнительного директора JGC Corporation Масанори Судзуки, компания просчитывает инвестиционную стоимость проекта и ищет место для размещения медицинского учреждения.

«Мы планируем, что территория центра будет занимать примерно 550 квадратных метров. Сейчас ведется поиск помещений, где он мог бы разместиться. По нашим расчетам, в центре будут работать более 30 специалистов, в день они смогут принимать около 100-200 пациентов», – сообщил представитель компании.

По словам японского инвестора, при принятии положительного инвестиционного решения работы по созданию центра могут быть закончены уже к концу этого года. Если реализация проекта будет успешной, японцы планируют продолжить развивать медицинскую инфраструктуру в Приморье. Они готовы строить реабилитационный госпиталь на 50 мест и многофункциональный диагностический и лечебный центр.

 

 
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