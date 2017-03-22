Владивостокские школьники сыграли в "Зарницу"

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота на днях пригласили в гости учеников общеобразовательных школ Владивостока и воспитанников филиала Нахимовского училища, чтобы провести для них военно-спортивную игру «Зарница». Мероприятие вместило не только состязания в ловкости и меткости, но и занятия по поисково-спасательным работам, спортивному туризму и основам безопасности жизнедеятельности. В нём приняли участие около ста двадцати подростков.

Как сообщил сотрудник пресс-службы ТОФ Владимир Матвеев, занятие проходило в три этапа. На первом мальчики и девочки продемонстрировали строевую выучку и прохождение строем с песней. На втором ребята метали гранату, стараясь попасть точно в цель. Третий этап представлял собой военно-прикладную эстафету. Команды на скорость соревновались в надевании противогаза и каски. Затем ребятам нужно было добежать до БТРа и проползти под ним.

После всех этапов соревнования перед школьниками с показательным рукопашным боем выступил взвод морской пехоты. Кроме того, моряки ТОФ рассказали участникам «Зарницы» об истории части и героических подвигах морских пехотинцев в годы Великой Отечественной войны и в другие исторические периоды. Роты почетного караула из военно-патриотических клубов отдали воинские почести погибшим воинам и возложили цветы к мемориалу памяти соединения морской пехоты.

Такие спортивно-массовые мероприятия, соединённые с лекциями по патриотическому воспитанию молодёжи, спорткомитет Тихоокеанского флота и морские пехотинцы проводят регулярно.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что в Приморье военно-спортивной подготовкой увлечено немало школьников – в Находке создан целый «детский спецназ». Ребята много времени уделяют закаливающим процедурам, кроссам и силовым упражнениям. Во время каникул они выезжают в спортивный лагерь.