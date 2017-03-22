Новый генплан Владивостока сверстают с помощью омичей и японцев

Новая редакция генерального плана Владивостока должна быть готова к концу 2017 года. Об этом сказал на прошедшем сегодня в думе Владивостока Гражданском форуме исполняющий обязанности директора департамента градостроительства Приморского края Максим Веденёв, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как ранее сообщалось, работу по корректировке градостроительных документов Владивостока и Владивостокской агломерации в целом ведёт Институт территориального планирования «Град» из Омска.

«Специалистами уже проведена большая работа. Публичные слушания пройдут с июля по октябрь, утверждение генплана намечено на четвёртый квартал 2017 года, – сообщил Веденёв.

Кроме того, японская архитектурно-инжиниринговая компания «Никкен Секкей ЛТД» приступила к подготовке мастер-плана Владивостока. Предполагается, что работы омичей и японцев увяжут в единое целое.

Представитель ИТП «Град» Максим Ефанов сообщил, что сбор исходных данных завершён. В числе основных проблем Владивостока Ефанов называет дефицит свободных земель, высокий уровень автомобилизации и недостаточную развитость общественного транспорта, низкую плотность дорожной сети, нехватку общественных пространств.

«Необходимо определить новые территории развития, в то же время сохранив рекреационные территории, – заявил на форуме первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев. – Мы должны завершить работу по вовлечению острова Русского в общий план развития. Ведётся активная работа с военными. Мы сможем развивать Русский за пределами ДВФУ, дать новые импульсы жителям острова, оставшимся за бортом развития. Нужно смотреть и в сторону Вольно-Надеждинского, Шкотово – там есть свободные территории. Но там находятся и места отдыха, дачные массивы. К этим вопросам нужно подойти грамотно».

В сентябре 2016-го также был представлен и так называемый стратегический план развития города Владивостока, напоминает РИА «Восток-Медиа».