В Приморье кандидаты от "Единой России" получают личные кабинеты

Региональный оргкомитет «Единой России» продолжает регистрацию участников предварительного партийного голосования. В предвыборную гонку за право баллотироваться от партии «Единая Россия» на выборах в думу Владивостока включились уже 28 человек. Все они прошли регистрацию и попали в список участников предварительного голосования.

В процедуре партийного отбора кандидатов могут участвовать не только члены партии «Единая Россия», но и беспартийные кандидаты, уточнил секретарь Приморского отделения партии Валентин Шуматов.

«Это наше преимущество. Мы хотим привлечь к участию в предварительном голосовании как можно больше инициативных, умных, достойных кандидатов – как единороссов, так и людей, не состоящих ни в одной из политических партий. Избиратель сам решит, кто из них больше других достоин представлять партию «Единая Россия» на выборах в 2017 году», – сказал Валентин Шуматов.

Единый день предварительного голосования состоится 28 мая. Праймериз пройдёт по самой открытой модели голосования, при которой в выборах кандидатов могут принять участие все избиратели. В эти же дни на официальном сайте предварительного голосования «Единой России» pg.er.ru начал работу новый раздел – личный кабинет участника ПГ.

В личном кабинете все желающие, в том числе потенциальные избиратели, смогут ознакомиться с биографией, деятельностью участника ПГ, его опытом работы, программой, с которой он идёт на выборы. Участники могут разместить фото и видео, различные документы, собственные новости о проведенных встречах и мероприятиях.

«Все эти сведения о кандидате найдут место на его персональной странице. Это необходимо, прежде всего, для потенциальных избирателей, которые смогут получить всестороннюю информацию об участнике предварительного голосования, о тех целях, которые он перед собой ставит, о его программе и приоритетах. Для самих участников это возможность заявить о себе в Интернете, не создавая собственного сайта, и не расходуя на это ресурсы: проанонсировать свои встречи с избирателями, рассказать о прошедших мероприятиях, отчитаться о результатах работы. Некоторые участники уже активно пользуются новой возможностью сайта, другие пока присматриваются к этой опции», – пояснил руководитель ЦИК партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Владимир Бурматов. Он добавил, что на сегодняшний день для участия в процедуре предварительного голосования подали заявки больше 600 человек.

Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая.