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Жители посёлка в Приморье стали заложниками расширения железной дороги

Жители посёлка в Приморье стали заложниками расширения железной дороги
Строительство новой ветки ведётся прямо под окнами домов
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Приморцы протестуют против расширения железной дороги в Смоляниново. Новые пути начали прокладывать в 30 метрах от жилых домов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жители посёлка Смоляниново в Шкотовском районе Приморья собираются писать заявление в прокуратуру с жалобой на РЖД. По их словам, рядом с 50 домами на улице 1-я Линейная рабочие начали прокладывать новые железнодорожные пути для расширения местной станции. При этом строительство частично захватывает частную территорию. Некоторые люди отказываются пускать технику на свою землю. Они утверждают, что никакого разрешения на строительство им не предъявляют.


 

«Дома строились ещё в 30 – 50-х годах прошлого века. Некоторые из-за активных вибраций при строительстве начали сыпаться. Естественно, что никто нам ничего потом не восстановит. При этом в личной беседе сотрудники железной дороги заявили нам, что просто не надо было строиться в районе путей», - рассказала в личной беседе с корреспондентом редакции дочь местной жительницы, Алина.

Участвующие в стройке большегрузы также стали причиной ещё одной проблемы. Машины разбили дорогу и теперь по ней с трудом могут проехать легковые машины. «Даже на внедорожнике мы иногда цепляем днищем дорогу. Говорить о том, что в конец улицы проедет скорая помощь – глупо, а ведь там проживают в большинстве своём пенсионеры и пожилые люди», - добавила девушка.

 


 

Другие люди волнуются и за свою безопасность, ведь в случае ЧП на железной дороге под угрозой окажутся многие. «Тут постоянно скапливаются угольные вагоны. При этом наша станция славится тем, что регулярно происходят аварии. Почти полгода назад на ней «разлетелись» выгоны. Из-за этого всего мы боимся за безопасность своих домов», - рассказал корреспонденту местный житель Игорь Нечаев.

Представители филиала АО «Российские железные дороги» в Приморском крае пообещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию. 


 
 
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