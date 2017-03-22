Дорогу Шкотово-Партизанск окончательно отремонтируют летом 2017 года

Накануне губернатор Приморья, совершивший рабочую поездку в Находкинский городской округ, дал поручение до конца июня завершить ремонт на трассе Шкотово – Партизанск. Там остался неотремонтированным последний сложный участок протяжённостью 2,5 километра возле села Новая Москва.

Дорога Шкотово – Партизанск быстро пришла в негодность год назад, когда по ней пустили большегрузы, шедшие в Находку. Ранее на находкинской трассе обрушился Новолитовский мост, и для тяжеловозов пришлось искать объездные пути. Изначально партизанская трасса не была рассчитана на такую нагрузку, и не выдержала увеличившегося трафика.

Чинить дорогу начали тогда же, в прошлом году. Однако планы дорожников нарушил тайфун «Лайонрок», размывший множество дорог в крае. Все силы и дорожная техника были брошены осенью на восстановление транспортного сообщения между населёнными пунктами в 6 районах Приморья. Из-за этого плановые работы пришлось отложить.

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства края Александр Швора, общая протяженность партизанской трассы – 100 километров. На сегодня отремонтировано более 35 километров, уложено более 25,5 тысяч квадратных метров асфальта, на ремонт направлено почти 70 миллионов рублей.

В мае «Примавтодор» приступит к ремонту дороги снова. Пока рабочие подсыпают гравий и грейдируют трассу. Завершить работы они планируют в указанный срок, до конца июня. После этого продолжится ямочный ремонт на отдельных участках.