Многодетная семья из Владивостока отмечает в году 12 дней рождений

Председатель думы Владивостока накануне навестила многодетную семью Новрук. В их доме Елена Новицкая – частый гость, особенно ей рады дети. Гостинцы на прошедшие праздники – 8 марта и 23 февраля – получили все. Но особенный подарок – гироскутер – привезли для старшего Саши на его 12-летие.

Дети показали гостям, чему они научились, рассказали о своих достижениях в музыкальной школе, танцевальной студии, спортивной секции и школе искусств. Председатель думы привезла детям сладкие угощения и школьные принадлежности.

Как отметила Елена Новицкая, социальная политика является приоритетным направлением работы депутатов думы Владивостока:

«Такое тесное общение с семьёй Новрук на протяжении почти пяти лет позволяет понять, что волнует приёмные семьи, какие проблемы им приходится решать. Эта семья – пример для других семей города Владивостока. Мы наблюдаем детей постоянно и видели, какими ребята приходили в эту семью из детского дома. Сейчас же – это счастливые, активные и целеустремленные дети. В развитие детей семья вкладывает колоссальные усилия. Самое главное, что здесь есть любовь. Ведь в семье дети развиваются иначе и намного быстрее. Они вырастут достойными и социально адаптированными людьми».





Вопросам поддержки приёмных семей депутаты уделяют особое внимание. Дума приняла муниципальный правовой акт, в соответствии с которым семьи, где воспитываются приёмные или усыновлённые дети, имеют право на первоочередное обеспечение путёвками в детский сад. Ещё один муниципальный правовой акт, принятый депутатами 4 созыва, – освобождение от оплаты за присмотр и уход за детьми в детском саду семей с усыновлёнными и взятыми под опеку детьми. Эта поддержка оказалась очень востребованной, во Владивостоке порядка ста таких семей были освобождены от оплаты. В соответствии с законодательством родители усыновлённых детей не получают никакого пособия, такие дети приравнены к родным. Но для этих семей в городе Владивостоке установлена такая же льгота.

Семья Новрук, имея своего ребёнка, усыновила ещё 9 приёмных детей. Практически все они имеют серьёзные проблемы со здоровьем. Как говорит сама многодетная мама Светлана Новрук, главное всё делать с любовью в сердце, тогда все заботы будут не в тягость, а в радость.

«Мы радуемся каждому успеху наших детей. Ребята растут очень дружные, помогают друг другу. Они всегда переживают, если кого-то кладут в больницу на лечение, с нетерпением ждут дома. Мы с мужем прививаем детям духовные ценности и своим примером стараемся показать, как жить правильно. Праздников в нашей семье много. Только дней рождения в году у нас двенадцать!» – поделилась Светлана Новрук.















