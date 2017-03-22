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Во Владивостоке фрегат "Паллада" станет площадкой Тотального диктанта

Во Владивостоке фрегат "Паллада" станет площадкой Тотального диктанта
Парусное судно вместит сотню желающих
14 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: dalrybvtuz.ru

Жители Владивостока смогут написать «Тотальный диктант» в необычных условиях. 100 человек сделают это на учебном фрегате «Паллада», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Всемирная образовательная акция стартует во Владивостоке 8 апреля в 15:00. Впервые любой житель города сможет написать Тотальный диктант на борту учебного парусного судна «Паллада». Оно будет пришвартовано у 42-го причала.

«Впервые Тотальный диктант на «Палладе» написали в 2016 году, тогда судно находилось в походе и в акции приняла участие команда – около сотни курсантов Дальрыбвтуза. В этот раз каждый житель Владивостока имеет возможность попасть на борт знаменитого парусника и проверить собственную грамотность на Тотальном диктанте», - рассказал координатор всероссийской акции во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Для того, чтобы проверить свои знания именно на «Палладе», необходимо выбрать эту площадку и зарегистрироваться на сайте totaldict.ru. Количество мест ограничено – учебный класс корабля сможет вместить лишь сто человек. Регистрация на сайте откроется 29 марта.

«Для меня, как для моряка, особенно приятно то, что русская речь звучит по всему миру.  214 лет назад Иван Фёдорович Крузенштерн и Юрий Федорович Лисянский во главе своих экипажей отправились в кругосветное плавание. И так, с 1803 года и по сей день, объёмная, колоритная русская речь звучит на просторах мирового океана. То, что организаторы Тотального диктанта обращаются к нам в Дальрыбвтуз с интересным предложением  по проведению акции на палубе учебного парусного судна «Паллада» вызывает гордость», - заявил и.о. ректора Дальрыбвтуза Николай Зорченко.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что все желающие могут подготовиться к Тотальному диктанту на бесплатных курсах. Занятия в ДВФУ проходят каждую субботу в кампусе на острове Русском: аудитория D346, с 13:30 до 15:00. Курсы во ВГУЭС проходят каждую пятницу с 18:30 до 20:00 в аудитории 1457. Также библиотека «БУК» ждет всех на подготовительные занятия по воскресеньям в 18:30.

В этом году свой текст представит российский писатель, сценарист, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович

 
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