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В Приморье установка "ЭРА-ГЛОНАСС" занимает не больше часа

В Приморье установка "ЭРА-ГЛОНАСС" занимает не больше часа
Однако стоимость и порядок этой процедуры до сих пор не ясны
16 минут назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Требование закона по обязательному оснащению автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС» для вызова оперативных служб при авариях вызвало на Дальнем Востоке настоящую панику. Проблема постепенно решается: подержанные иномарки разрешено оборудовать системой в упрощённом порядке. Владивостокское ООО «Дальтест» уже заключило договор с производителем оборудования – московским ЗАО «Сантэл-Навигация». Но для начала работ нужно подписать договор со столичным АО «ГЛОНАСС», исполняющий обязанности директора которого Андрей Жерегеля сегодня прилетает во Владивосток, и дождаться выпуска Минпромторгом специального регламента, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказал руководитель ООО «Дальтест» Денис Чернобай, упрощённый порядок предполагает установку устройства вызова экстренных служб, которое срабатывает не автоматически, а лишь при нажатии кнопки. Кнопку закрепляют в таком месте, чтобы до неё могли дотянуться и водитель, и пассажиры. Установка устройства вместе с регистрацией в системе «ГЛОНАСС» займёт около часа.

«При нажатии кнопки местоположение машины устанавливает спутник. Водитель или пассажиры связываются с оператором АО «ГЛОНАСС» по защищённому каналу связи, который обеспечивается несколькими сотовыми компаниями, – сообщил Денис Чернобай. – Даже если бортовое питание автомобиля выключено, наше устройство способно автономно работать восемь часов в режиме ожидания или 10 минут в режиме разговора».

Компания «Дальтест» уже имеет договорённости с рядом владивостокских автосервисов, которые готовы заняться установкой устройств. Однако детали процедуры – на каком этапе после ввоза машины на неё будут ставить устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» – до конца не ясны. Конечная цена оборудования и услуг – тоже в стадии согласования.

«Вся процедура должна быть прописана в документе, который выпустит Минпромторг. Мы надеемся получить разъяснения в ближайшее время», – уточнил Чернобай.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Приморском крае под контролем краевой власти официально появился первый дилер «ЭРА-ГЛОНАСС». Им стала приморская компания «Дальтест». 22 и 23 марта состоится визит генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрея Жерегеля во Владивосток. В это время и состоится церемония подписания договора. 

 
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