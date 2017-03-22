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13 улиц Владивостока днём останутся без света

13 улиц Владивостока днём останутся без света
Кроме этого, часть города лишат водоснабжения
полчаса назад
Энергетика | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня, 22 марта, часть Владивостока останется без света. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации на официальном сайте МУПВ ВПЭС в среду без электричества останутся абоненты, проживающие по следующим адресам:

Васильковая: 19, 21. 23, 25, 27, 27А, 29, 31. 33, 35, 37А, 37Б, 392;

Воровского: 46;

Гоголя: 19;

Гульбиновича: 16, 18;

Западная: 27;

Проспект Красного Знамени: 57;

Курчатова: 1, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 9, 10;

Минеральная: 1А;

Невельского: 1;

Нейбута: 10, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 43А;

Русская: 72В, 74, 74А, 74Б;

Переулок Шевченко: 5, 7, 9;

Харьковская: 1, 1А, 3, 7;

Шошина: 17.

Кроме этого сегодня шесть часов подряд без воды просидят абоненты на Верхнепортовой. Отключения в домах № 9, 9а, 11, 38, 40, 41а, 42, 46 и 50а начнутся в 10:00 и продолжатся до 16:00.

 
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