13 улиц Владивостока днём останутся без света

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Кроме этого, часть города лишат водоснабжения
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня, 22 марта, часть Владивостока останется без света. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации на официальном сайте МУПВ ВПЭС в среду без электричества останутся абоненты, проживающие по следующим адресам:
Васильковая: 19, 21. 23, 25, 27, 27А, 29, 31. 33, 35, 37А, 37Б, 392;
Воровского: 46;
Гоголя: 19;
Гульбиновича: 16, 18;
Западная: 27;
Проспект Красного Знамени: 57;
Курчатова: 1, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 9, 10;
Минеральная: 1А;
Невельского: 1;
Нейбута: 10, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 43А;
Русская: 72В, 74, 74А, 74Б;
Переулок Шевченко: 5, 7, 9;
Харьковская: 1, 1А, 3, 7;
Шошина: 17.
Кроме этого сегодня шесть часов подряд без воды просидят абоненты на Верхнепортовой. Отключения в домах № 9, 9а, 11, 38, 40, 41а, 42, 46 и 50а начнутся в 10:00 и продолжатся до 16:00.