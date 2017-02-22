Во Владивостоке грузовик снёс инкассаторскую машину

Снегопад, обрушившийся на приморскую столицу в среду днём, стал причиной многочисленных ДТП и заторов. Некоторые дороги Владивостока превратились в настоящую полосу препятствий для автолюбителей. Итогом преодоления очередного ледяного склона, стало столкновение инкассаторской машины и грузовика в районе Эгершельда.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», первым покорить обледеневший подъём между Крыгина и Леонова попытался водитель Ford Transit. На скользкой дороге автомобиль инкассаторов на скорости покатился вниз, при этом развернувшись несколько раз. Изначально машина не получила серьёзных кузовных повреждений, также не пострадал и экипаж микроавтобуса. По какой причине работники банка замешкались, остаётся загадкой, но минуты промедления стоили им целостности авто. Не поддалась ледяная преграда и водителю Hino. Неуправляемый большегруз, проскользил вниз, врезавшись в Ford. По счастливой случайности никто из участников не пострадал.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о серьёзном ДТП на Русском острове с участием автобуса и легкового автомобиля. Водитель Mazda врезался в леера и чудом избежал попадания под автобус. Пользователи социальных сетей и автомобильных сообществ уверены: «Молодой человек родился в рубашке».